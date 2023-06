Hitzemarke geknackt – Erstmals in diesem Jahr über 30 Grad auf der Alpennordseite Es ist der erste Hitzetag nördlich der Alpen: Laut Meteoschweiz sind in Binningen BL 30.1 Grad gemessen worden.

Der erste Hitzetag auf der Alpennordseite ist Tatsache. Menschen kühlen sich auf dem Birsköpfli in Basel im Rhein ab. (Symbolbild) Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Die Hitzemarke von 30 Grad ist am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr auch auf der Alpennordseite geknackt worden. Um 13.10 Uhr verzeichnete die Messstation in Binningen BL 30,1 Grad, wie der staatliche Wetterdienst Meteoschweiz am Sonntagnachmittag mitteilte.

Somit ist der erste sogenannte Hitzetag auf der Alpennordseite Tatsache. Vor einem Jahr waren die Temperaturen zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich höher gewesen. Wie Meteoschweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte, war es am 15. Juni 2022 in grossen Teilen auf der Alpennordseite bereits über 30 Grad warm.

Auf der Alpensüdseite wurde die Überschreitung der 30-Grad-Marke – und damit der erste Hitzetag in der Schweiz im Jahr 2023 – bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag in Biasca TI gemessen. Um 16.30 Uhr überschritt das Thermometer gemäss Meteoschweiz dort die Marke von 30 Grad um 0,6 Grad.

Der erste Hitzetag in der Gesamtschweiz trat indes genau einen Monat früher ein: Bereits am 15. Mai 2022 wurden in Visp VS 30,0 Grad gemessen.

SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.