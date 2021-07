Crossklinik Tennis Open – Erstklassiges Tennis und Kritik vom Turnierchef Henry von der Schulenburg und Diana Marcinkevica heissen die Sieger des Crossklinik Tennis Open. Für Gesprächsstoff sorgen die vielen Forfaits. Thomas Wirz

Henry von der Schulenburg, der Gewinner der Herreneinzel-Konkurrenz N1/R2, während seines Halbfinals gegen Federico Innaccone. Markus Peter

Hervorragender Tennissport wie immer und zumindest ab Samstag endlich auch kein Regen mehr. Die 17. Ausgabe des Basler Crossklinik Tennis Open endete nach zwei wettermässig schwierigen ersten Turniertagen – die allermeisten Partien mussten in die Halle verlegt werden – auch dank einem Schweizer Turniersieg im Männertableau in Minne. Dass es nicht wie vor Jahresfrist zu einem «Hammeranlass» geriet, war wegen anderer Begleitumstände voraussehbar gewesen. 2020 herrschte aufgrund der Pandemie internationale Turnierflaute, weswegen das Basler Sandplatzturnier bei nationalen und internationalen Tennisprofis noch begehrter war als normalerweise.

So ist auch zu erklären, wieso die N1/R1-Männerkonkurrenz für ein Mal trotz der kurzfristigen Absage des Schweizer Jungstars Dominic Stricker helvetisch dominiert wurde. In den Halbfinals stand mit dem Italiener Federico Iannaconne (ATP 815) nur ein Ausländer, für den jedoch der in der Weltrangliste nur vierstellig klassierte Turniersieger Henry von der Schulenburg (1404) zu stark war. Der andere Halbfinal zwischen Yann Marti (1204) und Luca Stäheli (1109) geriet zur giftig geführten dreieinhalbstündigen Abnützungsschlacht. Marti, so etwas wie der «Bad Boy» des nationalen Männertennis, unterlag nicht zuletzt deshalb, weil er nach diversen strittigen Bällen – beim Basler Traditionsanlass wird ohne Schieds- und Linienrichter gespielt – und einem Strafpunkt die Nerven verlor. Der vom älteren der beiden Von-der-Schulenburg-Brüder mit 6:1, 6:3 klar gewonnene Final warf dann keine hohen Wellen mehr. Zu gezeichnet wirkte Gegner Stäheli nach seinem Halbfinal-Marathon.

Mesmer gewinnt Birseck-Cup Infos einblenden Am Freitag schlug er beim Crossklinik Open ganz überraschend einen N2-Spieler, am Sonntag holte Manuel Mesmer beim 59. Arlesheimer Birseck-Cup seinen ersten grösseren Turniersieg. Im Final des R1/R3-Events bezwang der topgesetzte Baselbieter den aufgrund seiner Routine leicht favorisierten Oliver Bühler nach zwei spannenden Sätzen mit 7:5, 7:5. In den Halbfinals hatte sich Mesmer gegen Kevin Heller durchgesetzt, derweil Bühler den als Nummer 2 gesetzten Lars Schmassmann ausbootete. (twi)

Bezüglich der regionalen Präsenz gab es sowohl Licht wie Schatten. In Abwesenheit von Yannik Steinegger, Jérôme Kym und Mika Brunold überraschte N3-Akteur Nikolaj Talimaa mit dem Vorstoss in den Viertelfinal, wo er an Iannaconne scheiterte. Positiv zu vermelden sind auch die zwei N-Resultate von (noch) R1-Spieler Manuel Mesmer, derweil Jan Sebesta als stärkster angetretener Regionaler im zweiten Spiel Forfait erklärte. Die total 42 Forfaits in den vier Tableaus trübten im Übrigen den positiven Turnier-Gesamteindruck. Turnierleiter Steven Schudel sprach Klartext: «Die allermeisten Forfaits wurden erst nach der Auslosung erklärt. Und viele leider aus fadenscheinigen Gründen. An einem nationalen Eliteanlass ist das inakzeptabel. Swiss Tennis müsste in Sachen Regelwerk dringend über die Bücher gehen.»

Im Turnier der Frauen erwies sich die topgesetzte Lettin Diana Marcinkevica (WTA 283) als eine Klasse für sich. Sie gab nur im Halbfinal gegen die Australierin Tina Smith einen Satz ab und dominierte den Final gegen die ungesetzte Tessinerin Katerina Tsygourova – sie wird im nationalen Ranking «nur» auf Position 39 geführt – nach einem Fehlstart deutlich.

17. Crossklinik Tennis Open in Basel. Männer N1/R1. Achtelfinals: Dario Huber (N3.40) s. Jacob Kahoun (N3.32/Nr. 15) 6:3, 7:6. Henry von der Schulenburg (N2.16/6) s. Gian-Luca Tanner (N2.27/13) 7:5, 3:0, w.o. Nikolaj Talimaa (N3.65) s. Fynn Skender (N4.91) 6:2, 6:3. Federico Iannaconne (ITA/7) s. Mischa Lanz (N2.21/9) 6:2, 6:1. Yann Marti (N2.15/5) s. Timothey Stepanov (N4.92) 6:3, 6:1. Jonas Schär (N3.33/16) s. Raphael Baltensperger (N2.14/4) 2:6, 7:5, 7:5. Igor Smilansky (ISR/8) s. Gian Grünig (N3.31/14) 6:7, 6:2, 7:5. Luca Stäheli (N2.21/10) s. Franck Pepe (FRA/2) 6:3, 6:4. – Viertelfinals: von der Schulenburg s. Huber 6:1, 6:3. Iannaconne s. Talimaa 6:4, 6:3. Marti s. Schär 7:5, 6:1. Stäheli s. Smilansky 6:2, 2:1, w.o. – Halbfinals: von der Schulenburg s. Iannaconne 6:3, 0:6, 6:3. Stäheli s. Marti 7:5, 2:6, 6:4. – Final: von der Schulenburg s. Stäheli 6:1, 6:3. Männer R2/R5. Halbfinals: Martin Poplawski (3) s. Aurel Romero (16) 6:3, 6:1. Joshua Zeoli s. Joel Lamotte (2) 6:2, 6:2. – Final: Poplawski s. Zeoli 6:4, 6:2.Frauen N1/R1. Viertelfinals: Diana Marcinkevica (LAT/Nr. 1) s. Sophie Lüscher (N3.32) 6:1, 7:6. Tina Smith (AUS/5) s. Nina Stadler (N2.16/3) 6:3, 6:3. Yasmine Mansouri (FRA/4) s. Sandy Marti (N2.28/7) 7:5, 7:6. Katerina Tsygourova (N3.39) s. Sultana Mavric (R1) 6:0, 6:1. – Halbfinals: Marcinkevica s. Smith 4:6, 6:2, 6:1. Tsygourova s. Mansouri 6:3, 4:6, 6:4. – Final: Marcinkevica s. Tsygourova 7:5, 6:0.Frauen R2/R5. Halbfinals: Amelie Hejtmarek s. Arberie Berisha 6:3, 6:0. Anna Frost (3) s. Anina Durer (6) w.o. – Final: Hejtmarek s. Frost 6:0, 6:1.

