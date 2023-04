Waffengewalt in den USA – Erstklässler schiesst auf Lehrerin – Mutter angeklagt Der Mutter wird vorgeworfen, sich grobfahrlässig verhalten zu haben. Sie stellt den Fall anders dar. Und die Lehrerin verklagt die Schulbehörde.

Sie wurde von einem Sechsjährigen angeschossen: Lehrerin Abby Zwerner nimmt in einem TV-Interview Stelllung. Foto: Keystone

Nach dem Schuss eines Sechsjährigen auf eine Lehrerin im US-Bundesstaat Virginia ist dessen Mutter wegen Kindesvernachlässigung angeklagt worden. Zusätzlich habe eine Grand Jury die Mutter am Montag des Vergehens beschuldigt, grob fahrlässig eine geladene Waffe zugänglich gemacht und so das Kind gefährdet zu haben, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft mit. Der Anwalt der Angeklagten sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass sich seine Mandantin in dieser Woche der Justiz stellen werde.

Der Grundschüler hatte Anfang Januar in der Richneck Elementary School in Newport News in Virginia auf seine 25 Jahre alte Lehrerin geschossen und diese schwer verletzt. Dazu verwendete er eine Pistole, die seine Mutter legal erworben hatte.

Eltern sprechen von «akuter Behinderung»

Der leitende Staatsanwalt Howard Gwynn erklärte, seine Ermittlungen zu dem Fall seien noch nicht abgeschlossen. Er werde beantragen, dass eine spezielle Grand Jury eingesetzt werde, die mit weitreichenden Ermittlungsbefugnissen ausgestattet sei und die Sicherheitsmassnahmen der Schule untersuchen werde. Wenn dieses Gremium feststelle, «dass weitere Personen nach dem Gesetz strafrechtlich verantwortlich sind, kann sie weitere Anklagen erheben», fügte Gwynn hinzu.

Die Eltern des Sechsjährigen hatten nach der Tat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie von einer «akuten Behinderung» ihres Sohnes sprachen. Demnach sei die Waffe «gesichert» zu Hause aufbewahrt worden. Die verletzte Lehrerin hatte indes die Schulbehörde wegen des Ignorierens von Warnungen bezüglich des Schülers verklagt.

