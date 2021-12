Corona-Massnahmen auf der Piste – Erstes Skigebiet verschärft auf 2-G In den Fideriser Heubergen darf nur in den Schnee, wer genesen oder geimpft ist. Auch die Schweizer Seil- und Bergbahnen reagieren. Pia Wertheimer

Im Skigebiet Fideriser Heuberge braucht es auch für den Wintersport ein 2-G-Zertifikat. Foto: PD

Was in den Skigebieten jenseits der Grenze bereits Fakt ist, wird nun auch hierzulande Realität – zumindest im Prättigau: Als erstes Schweizer Skigebiet führen die Fideriser Heuberge 2-G ein. Und zwar sowohl auf den Pisten als auch in den Hotellerie- und Gastrobetrieben. Davon ausgenommen sind vorläufig junge Menschen unter 16 Jahren.

Bereits im Sommer hatten die Verantwortlichen eine Zertifikatspflicht mit 3-G angekündigt. Nun reagieren sie auf die jüngsten Bestrebungen des Bundesrats, die Massnahmen zu verschärfen. Wenn also am 25. Dezember die Skilifte anlaufen, werden Mitarbeiter einer externen Firma in der Talstation die Zertifikate kontrollieren und den Wintersportlern ein Armband abgeben, das mit dem jeweiligen Datum versehen ist. «So ist sofort klar, dass die Vorschriften eingehalten sind», sagt Geschäftsführer Henrik Vetsch.