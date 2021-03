Corona im Altersheim – Erstes Heim verpflichtet Mitarbeiter zum Impfen – ohne Erfolg Gesundheitspersonal widersetzt sich der Weisung, erhält Unterstützung des eigenen Verbands – und lässt Altersheim-Chef ratlos zurück. Cyrill Pinto

Eine Pflegemitarbeiterin wird gegen Covid-19 geimpft – ein St. Galler Altersheim erliess nun an seine Mitarbeiter eine Weisung, sich impfen zu lassen. Foto: Keystone-sda Die meisten der Altersheimbewohner wurden inzwischen mit dem Impfstoff Comirnaty von Pfizer/Biontech geimpft – zwei Dosen sind nötig, um einen Schutz von rund 95 Prozent zu erzielen. Foto: Keystone Weil im Wallis über 85 Prozent der Altersheimbewohner geimpft sind, kommt es dort nur noch selten zu Ansteckungen. Foto: Keystone-sda 1 / 4

Die Schweizer Impfstrategie gibt den Takt vor: Nach den Risikopersonen wird in diesen Tagen das Gesundheitspersonal geimpft. Zwar ist unter den Pflegefachleuten die Impfbereitschaft gestiegen. Doch rund die Hälfte lehnt eine Impfung gegen Covid-19 immer noch ab.

Nun greift erstmals ein Altersheim zu einer einschneidenden Massnahme: Die Trägerschaft eines Heims im Kanton St. Gallen hat sein Personal angewiesen, sich impfen zu lassen. Die Weisung ging schriftlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bestätigt der Präsident der Trägerschaft auf Anfrage. Er will anonym bleiben und auch den Namen seiner Institution nicht genannt haben – weil er Impfgegnern keine Angriffsfläche bieten will, wie er sagt. Die Heimleitung fürchtet, zum Ziel von Drohungen und Angriffen militanter Impfgegner zu werden, wie es anderen Behördenmitgliedern bereits passiert ist, die sich an die Polizei wenden mussten.