Skilift Langenbruck ist bereit – Erster Schneefall weckt Hoffnung auf frühen Saisonstart Langenbruck bereitet sich auf die Skisaisoneröffnung am Wochenende vor. Doch die Wetterprognosen bleiben unsicher. Yannik Schmöller

Der Skilift von Peter Hammer in Langenbruck ist startklar. Es fehlen nur noch einige Zentimeter Schnee. Foto: Kostas Maros

In den frühen Morgenstunden am Montag ist der erste Schnee in der Region gefallen. In Basel wirbelten zwar die Flocken nur so durch die Luft, haften blieb der Schnee aber erst in höheren Lagen. Auf 734 Metern über Meer liegen circa 15 Zentimeter Schnee; Langenbruck ist jetzt weiss. Dennoch bleibt der Skilift dort vorderhand zu. Auf der Website begründet der Skiliftbetreiber Peter Hammer, dass noch zu wenig Schnee liege, um öffnen zu können.

Hammer fehlen rund 10 bis 20 Zentimeter der weissen Pracht, damit er die Piste für Skifahrer und Snowboarder präparieren kann. Vorbereitet sei alles, er stehe in den Startlöchern bereit und schaue mit Zuversicht auf das kommende Wochenende, sagt Hammer und hofft, die Skisaison in Langenbruck am Samstag eröffnen zu können.