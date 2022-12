Wintereinbruch aufs Wochenende – Erster Schneefall schürt Hoffnungen auf weisse Weihnachten In der ganzen Region Basel hat es über Nacht und den ganzen Freitagmorgen geschneit. Nach einer kurzen Pause soll es in der Nacht auf Samstag weitere Niederschläge geben. Sebastian Schanzer Isabelle Thommen

Blick über weiss gepuderte Dächer im Basler Gotthelf-Quartier. Foto: Thierry Kuhn

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist der Winter über die Nordwestschweiz eingebrochen. Verantwortlich dafür ist laut MeteoNews ein von Italien herkommendes Tiefdruckgebiet. Bis ins Flachland hat es den ganzen Morgen über geschneit. Wer sein Auto draussen stehen hatte, durfte erstmals in diesem Winter – erfreut oder genervt – zum «Kratzerli» greifen.

Selbst in der Stadt (im Bild: Aeschenplatz) ist hier und da ein bisschen Schnee liegen geblieben – vor allem auf parkierten Autos. Foto: Sebastian Schanzer

Wer hingegen zu Fuss unterwegs war, griff zum Schirm, um trocken zu bleiben.

Morgens um acht beim Basler Münster: Mit Schirm und warm eingepackt gehen die Menschen zur Arbeit. Foto: Sebastian Schanzer

Bilder von Leser-Reportern aus dem Baselbiet zeigen die weisse Pracht im Landkanton – zum Beispiel in den Oberbaselbieter Dörfern Diepflingen und Sissach oder in Liestal.

1 / 4 Alles weiss in einem privaten Garten in Diepflingen. Foto: Leser-Reporter

Die Versicherung Axa warnt derweil, dass der Schnee im Flachland vielerorts für erschwerte Verhältnisse auf den Strassen führen könne. Wenn Fahrerinnen und Fahrer plötzlich von anderen Witterungsverhältnissen überrascht werden, könne es zu doppelt so vielen Unfällen kommen wie an einem durchschnittlichen Tag, heisst es in einer Mitteilung. Die Versicherung rät deshalb Autohaltern, ihre Winterreifen zu überprüfen (die Profiltiefe soll mindestens 4 Millimeter betragen), einen Wintercheck in der Garage durchführen zu lassen und Sicherheitsausrüstung, Eiskratzer und Schneeketten im Auto mitzuführen. Bei der Fahrt gelte es gefühlvoll anzufahren, den Sicherheitsabstand einzuhalten und abrupte Lenkmanöver zu vermeiden. Vorsicht: Statistisch am meisten Unfälle passieren gemäss Bundesamt für Strassen (ASTRA) an Freitagen zwischen 17 und 18 Uhr.

Wegen eines ersten schneebedingten Unfalls im Baselbiet hat die Kantonspolizei am Donnerstag beriets frühmorgens um fünf Uhr ausrücken müssen. In Laufen hat sich der Wagen eines Fahrers bei einer Rechtskurve quergestellt. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem anderen Auto. Verletzt wurde dabei niemand.

Das Fahrzeug kollidierte heckseitig mit der Fahrerseite eines korrekt entgegenkommenden Autos. Foto: Kantonspolizei Baselland

Ein noch spektakulärerer Unfall ereignete sich eine Stunde später in Oberdorf. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr dort ein 26-jähriger Personenwagenlenker in der teilweise schneebedeckten Bennwilerstrasse hinter einem Schneepflug. Als der Schneepflug leicht abbremste, geriet der ebenfalls bremsende Fahrer dahinter ins Rutschen. Um eine Auffahrkollision mit dem Schneepflug zu verhindern, steuerte der Lenker seinen Wagen an den Strassenrand mit ansteigendem Strassenbord. Dort wurde sein Wagen angehoben, kippte auf die rechte Seite und kam schlussendlich hinter dem Schneepflug zum Stillstand. Der verunfallte Fahrzeuglenker blieb unverletzt – er konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Glück im Unglück: Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Foto: Polizei Baselland

Schneefall ist gemäss MeteoNews auch in den kommenden Tagen zu erwarten. Am Samstag bleibe der Himmel wolkenverhangen, und es schneie immer wieder, heisst es dort. Im Flachland rechne man morgen mit 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee.

Vorhersagen für Weihnachten noch unsicher

Können wir mit dem ersten Schnee so kurz vor Weihnachten auf weisse Festtage hoffen? «Weihnachten liegt immer noch zu weit weg für eine seriöse Wetterprognose», sagt Daniel Köbele vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz auf Anfrage. «Nicht einmal ein vorsichtiger Trend ist derzeit abzuschätzen.»

Erst in der kommenden Woche können die Meteorologen abschätzen, wie die Feiertage werden. «Momentan deutet sich für die nächste Woche ein Kampf der Luftmassen an, im Nordosten Europas polare Kaltluft, aus Südwesten von Spanien her mildere Atlantikluft», führt Köbele die aktuelle Wetterlage aus. «Liegt die Schweiz genau zwischendrin, könnte es zu stärkeren Niederschlägen kommen, ob als Regen oder als Schnee ist ebenso noch unsicher.»

«Wenn das Wetter für nächste Woche schon mit Unsicherheiten behaftet ist, so liegt es nahe, dass auch für Weihnachten derzeit keine gesicherte Aussage getroffen werden kann», sagt er weiter. Ein Blick in die Statistik zeigt: Weisse Weihnachten in Basel waren schon immer unwahrscheinlich. Seit dem Jahr 2000 gab es bloss dreimal Schnee zu Weihnachten: 2001, 2004 und 2010. Der letzte weisse Weihnachtstag liegt damit bereits zwölf Jahre zurück.

