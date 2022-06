Herzlich willkommen!

Schön, dass Sie heute bei uns mitlesen! Die Schweizer Männernationalmannschaft spielt heute in Portugal. Die Schweizer sind mit einer Niederlage in diese Ausgabe der Nations League gestartet. Beim 1:2 in Tschechien wirkte so mancher Schweizer, als ob er sich ähnlich wie viele Fussballfans fragen würde, was dieser Wettbewerb zu diesem Zeitpunkt des Jahres soll.

Das ändert aber nichts daran, dass die Schweizer heute besser auftreten müssen als in Prag. Nicht gleich gewinnen – das wäre dann etwas viel verlangt – aber besser spielen. Sonst könnte die bislang so gute und lockere Stimmung rund um das Team von Trainer Murat Yakin plötzlich kippen.

Seit der direkten WM-Qualifikation mit dem begeisternden 4:0 gegen Bulgarien haben die Schweizer in drei Spielen noch zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Captain Granit Xhaka hat nach der Partie gegen Tschechien bemängelt, dass er nicht in der richtigen Position aufgestellt worden sei. Tatsächlich wirkten die Schweizer im 4-4-2, mit dem sie in Prag anfingen, wenig überzeugend. Heute gibt es aber keine Ausrede: Xhaka darf als Sechser im 4-2-3-1 auflaufen. Vor ihm gibt Xherdan Shaqiri den Zehner.