Neues Lokal an Novartis-Promenade – Erster Blick ins Basso Dem toten Winkel am Elsässerrheinweg in Basel wollen die jungen Gastronomen der Firma Squadra Basso Leben einhauchen. Am Freitag feiert das Lokal, das Restaurant, Bar und Club in einem ist, Eröffnung. Julia Gisi

Neu am Elsässerrheinweg: Das Basso. Video: Lucia Hunziker

Bislang gilt das linke Rheinufer beim Novartis-Campus in der Wahrnehmung der Baslerinnen und Basler mehr als toter Winkel denn als cooler Hotspot – bis auf ein paar Velofahrer oder Pharmaangestellte verirrt sich in der Regel selten jemand dorthin. Jetzt könnte sich dies jedoch ändern. Denn mit dem Basso ist ein interessanter Mieter in das Novartis-Gebäude Asklepios 8 am Elsässerrheinweg 101 eingezogen. Am Freitag und Samstag feiert es seine Eröffnung.

Das Lokal – das Restaurant, Bar und Club in einem ist – will dem einst abgeschotteten Abschnitt der Novartis-Promenade Leben einhauchen und zu einem Ort machen, der die Leute aus dem nahen St.-Johann-Quartier und darüber hinaus anzieht. Und das hauptsächlich durch ein breit angelegtes Konzept, das möglichst viele anspricht.

«Wir wussten: Wenn wir hier etwas machen, muss es auch viel zu bieten haben», sagt denn auch Mitinhaber Till Schmidlin auf einem ersten Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten am Freitag. Von Anfang an sei klar gewesen, dass man sich nicht nur auf ein Restaurant oder nur einen Club beschränken wolle.

Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss des Herzog-&-de-Meuron-Gebäudes Asklepios 8 bei der Novartis. Foto: Lucia Hunziker

Im Innern finden bis zu 60 Gäste Platz. Foto: Lucia Hunziker

Entstanden sind ein heller Restaurantsaal mit Platz für bis zu 60 Gäste, eine Bar – für deren Lampen die Inhaber gleich selber Hand anlegten und insgesamt 50 Kilometer Schnur verarbeiteten – sowie ein Club, der durch die Bar erreichbar ist.

Das Konzept selbst ist relativ schnell erklärt: So soll das Basso je nach Tageszeit auch seinen Hauptfokus ändern. Am Mittag können die Gäste beispielsweise aus einer schlanken Speisekarte auswählen. «Täglich gibt es einen anderen Salat sowie ein zusätzliches vegetarisches Gericht», so Schmidlin. Am Nachmittag dann werde Kaffee oder Kuchen aufgetischt. Und am Abend können abenteuerlustige Gäste in dem Restaurant schliesslich zwischen einer Art vegetarischem Überraschungsmenü auswählen, das aus vier bis sechs immer wieder ändernden Häppchen besteht, oder aber aus den «Basso Classicos».

Für die Lampen an der Bar haben die Inhaber gleich selber Hand angelegt – und 50 Kilometer Schnur verarbeitet. Foto: Lucia Hunziker

Für die Küche angeheuert hat die Inhaberfirma Squadra Basso mit Küchenchef Alexander Kroll denn auch jemanden, der auf über 20 Jahre Erfahrung in der Sterneküche zurückblicken kann, unter anderem an Topadressen in Zürich oder St. Moritz. «Er kommt aus der sehr klassischen, gehobenen Gastronomie», sagt Till Schmidlin, «und das trifft dann auf unseren eher unkonventionellen Stil.» Mit «uns» meint er auch die weiteren Inhaber des Basso, namentlich die vier Jungs vom Kollektiv Squadra Violi, das bereits das Lido oder das Restaurant Mezzo betreibt. Seine bisherigen Lokale und Projekte sind nicht zuletzt für ihre Ungezwungenheit bekannt.

So ist es auch wenig verwunderlich, dass die Gäste, geht es nach den Inhabern, auch ganz entspannt den Abend mit einem Apéro in der Bar einläuten können – und später, falls sie dies wollen, auch gleich noch für die Party im daneben liegenden Club bleiben. Ab circa 22 Uhr werden dort jeweils verschiedene DJ-Crews aus der Region auflegen.

Durch die Bar ist der Club zu erreichen – hier werden verschiedene DJ-Crews aus der Region auflegen. Foto: Lucia Hunziker

Auch bei den Getränken der Bar oder den Zutaten habe man mit regionalen Herstellern zusammengespannt, erklärt Luca von Squadra Violi. Etwa mit dem Getränkekollektiv Basel, der Stadtbrennerei oder der Basler Rösterei Kaffeemacher.

Nicht zuletzt auf diesem Weg hoffen die jungen Unternehmer, dass sich das Wort vom neuen Basso in Basel herumspricht – und sich der eine oder andere auf die vorher übersehene Promenade am Rhein hinauswagt.

