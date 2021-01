Banken erwarten Abschreibungen – Erste Warnzeichen für den Hypothekenmarkt Eine Erhebung der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young zeigt, dass Banken wegen der Krise mit steigenden Verlusten aus Wohnhypotheken rechnen. Das könnte dazu führen, dass es für Kunden schwieriger wird, eine Hypothek zu bekommen. Holger Alich

Billige Kredite befeuern den Bauboom: Eine Überbauung in der Nähe von Zürich. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Hypotheken: Mit einem Volumen von rund 1000 Milliarden Franken sind sie mit Abstand die grösste Position in den Bilanzen der Schweizer Banken. Eine Umfrage der Unternehmensberater von Ernst & Young (EY) unter 100 Bank-Führungskräften zeigt nun, dass Banken erwarten, dass die Corona-Krise Schleifspuren im wichtigsten Kreditmarkt der Schweiz hinterlassen wird.

Laut dem EY-Bankenbarometer ist der Anteil der Banken, die steigende Wertberichtigungen bei Wohnhypotheken erwarten, von 2019 auf 2020 sprunghaft gestiegen: von 7 Prozent auf 34 Prozent. Zwei Prozent der Banken erwarten sogar «stark steigenden» Bedarf für Wertkorrekturen.

Ausgedeutscht heisst das: Die Banken rechnen damit, dass ihre Kunden die Hypotheken nicht mehr vollständig bedienen können. Steigen deswegen die Verluste der Banken, könnte dies dazu führen, dass sie bei der Hypothekenvergabe vorsichtiger werden.

Das Ergebnis mag auf den ersten Blick überraschen: Denn bisher hält sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit wegen der Corona-Krise dank Hilfsmassnahmen wie dem Kurzarbeitergeld in Grenzen. «Das Ergebnis zeigt, dass Banken realistisch sind», meint Timo D’Ambrosio, Direktor im Bereich Wirtschaftsprüfung bei EY. Denn kurz- bis mittelfristig sei mit Ausfällen wegen der Corona-Krise zu rechnen, etwa weil im Zuge eines länger anhaltenden Abschwungs die Arbeitslosigkeit doch ansteigen könnte.

Der Experte relativiert aber: «Bisher haben Banken bei Wohnhypotheken so gut wie keine Verluste erlitten.» Sollte es nun tatsächlich zu mehr Ausfällen kommen, so geschehe dies von einem extrem tiefen Niveau aus. «Es ist nicht so, dass die Banken nun mit weichen Knien eine Krise erwarten», so der EY-Experte.

Wirklich gefährlich wäre für Banken nur ein massiver Preisverfall am Immobilienmarkt. Und der sei derzeit weit und breit nicht in Sicht.

Restriktiver Kredite vergeben

Noch stärker ist das Risikobewusstsein der Banken bei den Firmenkrediten gestiegen. 2019 erwarteten nur 12 Prozent der befragten Banker eine erhöhte Risikovorsorge für KMU-Kredite. Bei der jüngsten Erhebung stieg der Wert auf 75 Prozent an. Zwei Drittel der Banken wollen deshalb in Zukunft eine restriktive Kreditpolitik fahren. Eine Kreditklemme drohe aber nicht, da die Kreditlimite bisher nur zu 71 Prozent ausgeschöpft worden sei. Zudem erwarten 83 Prozent der Banken, dass sich die KMU binnen zwei oder drei Jahren von der Corona-Krise erholen.

Das EY-Bankenbarometer enthält für Bankkunden noch eine schlechte Nachricht, denn das Dauer-Tiefzins-Niveau setzt die Erträge der Banken unter Druck. Entsprechend steigt die Bereitschaft, Negativzinsen auch an Privatkunden weiterzureichen. Nur noch 11 Prozent der befragten Institute schliessen die Weitergabe der Negativzinsen kategorisch aus. Vor fünf Jahren waren es noch 70 Prozent.