Beim Kraftwerk Birsfelden – Erste Vogelgrippe-Opfer im Baselbiet aufgetaucht Zwei tote Lachmöwen wurden positiv auf das hochansteckende Virus getestet. Für die Menschen besteht (noch) kein Grund zur Panik.

Gefunden wurden die toten Lachmöwen beim Kraftwerk in Birsfelden. Wo sie sich mit der Geflügelpest angesteckt haben, ist nicht bekannt. Foto: Dominik Plüss

Im Kanton Baselland ist erstmals die Vogelgrippe bei zwei Wildvögeln nachgewiesen worden. Nach Angaben des Kantons handelt es sich um Lachmöwen, die vergangene Woche beim Kraftwerk Birsfelden im Rhein tot aufgefunden worden waren. Insgesamt seien acht tote Vögel gefunden worden, sagte Rolf Wirz, Sprecher der zuständigen Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Aus Ressourcengründen habe man letztlich nur drei auf die Geflügelpest untersucht – in einem der Wildvögel konnte kein Virus nachgewiesen werden.

In anderen Kantonen sind bereits diverse Fälle des Vogelgrippevirus aufgetreten. Nach mehreren Meldungen in der Deutschschweiz und im Tessin ist auch im Kanton Waadt ein erster Fall von Vogelgrippe bei einer Möwe nachgewiesen worden, wie der Kanton am Dienstag mitteilte.

Vor wenigen Tagen war bereits im Kanton Aargau bei einer Lachmöwe Vogelgrippe entdeckt worden. Auch Basel-Stadt meldete Anfang Februar zwei positive Fälle. Insgesamt sind schweizweit mittlerweile knapp vierzig Fälle registriert worden.

Vermehrte Ausbreitung unter Säugetieren

Die ersten Fälle in der Schweiz waren im vergangenen November bei einem Graureiher und einem Pfau in einem Hobbybetrieb in der Nähe von Winterthur aufgetaucht. Der Bund verlängerte die Massnahmen für den Schutz vor der Vogelgrippe bis mindestens 15. März. Deren Hauptziel ist es, Kontakte zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel zu vermeiden.

Das hochansteckende Virus rafft die betroffenen Tiere wie eine tödliche Grippe dahin. Sie macht sich durch allgemeine Schwäche, hohes Fieber und erschwerte Atmung bemerkbar. Zudem wird die Motorik beeinträchtigt. Am häufigsten tritt die Krankheit beim sogenannten Nutzgeflügel auf, etwa bei Hühnern. Wassergeflügel – zum Beispiel Enten oder Gänse – erkrankt selten und wenn, dann weniger schwer.

Für Menschen ist die Gefahr ebenfalls relativ klein. Es bedarf eines intensiven Kontaktes zwischen erkranktem Tier und Mensch, damit sich das Virus überträgt. Das kann sich aber ändern. Experten beobachten, dass das Virus sein Erregerspektrum erweitert und auf neue Wirte übergeht. Immer mehr Säugetiere wie Füchse oder Bären erliegen der Vogelgrippe.

SDA/lsi

