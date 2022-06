Wechsel am US-Supreme Court – Erste schwarze Richterin vereidigt Ketanji Brown Jackson folgt auf den liberalen Stephen Breyer. Die Mehrheitsverhältnisse am Obersten Gerichtshof verändert sie nicht.

Richter Stephen G. Breyer (r.) nimmt seiner Nachfolgerin Ketanji Brown Jackson (l.) den Amtseid ab. Ihr Ehemann, Patrick Jackson, hält dabei die Bibel in der Hand. (30. Juni 2022) Foto: Supreme Court via AFP

Mit Ketanji Brown Jackson ist erstmals eine schwarze Frau als Richterin am Obersten Gerichtshof der USA vereidigt worden. Die als liberal geltende 51-jährige Juristin legte am Donnerstag in einer kurzen Zeremonie ihren Amtseid ab. Jackson folgt auf den Verfassungsrichter Stephen Breyer, der am gleichen Tag aus dem Supreme Court ausschied und in den Ruhestand ging.

US-Präsident Joe Biden hatte Jackson nominiert, der Senat bestätigte sie mit knapper Mehrheit als neue Verfassungsrichterin. An den Mehrheitsverhältnissen an dem mächtigen Gerichtshof ändert sich dadurch nichts. Eine klare Mehrheit von sechs der neun Verfassungsrichter gehört dem konservativen Lager an.

Mit Jackson sind erstmals seit 233 Jahren weisse Männer am Supreme Court nicht in der Mehrheit. Vier der neun Richterinnen und Richter sind Frauen. Jackson, Absolventin der Elite-Universität Harvard und verheiratete Mutter von zwei Töchtern, wirkte zuletzt als Richterin am Bundesberufungsgericht von Washington.

AFP/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.