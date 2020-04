Kampf gegen Corona – Erste Massentests im Elsass Für alle reichen die knappen Corona-Tests nicht aus. Brigitte Klinkert, Präsidentin des Departements Haut-Rhin, will jetzt mehr Klarheit über die Situation in den Alters- und Pflegeheimen. Darunter ist auch eines aus Saint-Louis an der Grenze zu Basel. Mischa Hauswirth

Die Präsidentin des Departements Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, will handeln, so schnell es ihr möglich ist. Nun soll nicht nur in Krankenhäusern, sondern auch in Alters- und Pflegeheimen systematisch auf Corona getestet werden. Foto: Nicole Pont

Das Elsass, insbesondere das Oberelsass, ist gebeutelt von dem Ausbruch des Coronavirus. Seit Ausbruch der Virusepidemie am Oberrhein im März mussten knapp 4800 Personen wegen einer Corona-Infektion ins Spital gebracht werden, 1261 waren es alleine in Haut-Rhin. Die Intensivbetreuungsplätze in den Spitälern wurden knapp, sodass Patienten in andere Landesteile oder ins Ausland verlegt werden mussten, auch in die Schweiz. Bislang starben in Haut-Rhin 357 Menschen am Virus, darunter auch der bekannte Maire von Saint-Louis, Jean-Marie Zoelle (BaZ berichtete).