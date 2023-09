Erste Interessenten – Gesucht: Zwischennutzung fürs Pathé-Kino Das Ende des Kinos kam schnell und abrupt. Nun ist in einem ersten Schritt das ehemalige Foyer im Erdgeschoss zur Miete ausgeschrieben – vorläufig als Zwischennutzung. Dorothea Gängel



Das Pathé-Cinema Küchlin steht seit Juni leer. Nun soll es wieder belebt werden. Foto: Pino Covino

Wir erinnern uns: Anfang Juni informierte lediglich ein banales A4-Blatt, das an die Tür des Kinos Küchlin geklebt war, dass das Pathé Küchlin ab sofort geschlossen sei. Über den Grund der Schliessung konnte nur spekuliert werden, für eine Stellungnahme war auf Anfrage dieser Zeitung niemand zu erreichen.

Mehr Informationen gab es nicht, als im Juni das Pathé-Kino plötzlich geschlossen war. Foto: Dominik Plüss

Jetzt, drei Monate später, ist das Erdgeschoss, das ehemalige Foyer des Kinos, auf der Website des Basler Immobilienmaklers Hollinger Moll Immobilien zur Miete ausgeschrieben. Zusammen mit den «lokalen Spezialisten» Stadtkonzept Basel und der neuen Basler Agentur «Wir vor Ort», die Bauprojekte kommunikativ begleitet, ist man in einem ersten Schritt auf der Suche nach einem Interessenten für eine Zwischennutzung. Es geht um eine Fläche von 200 m² mitten in der Steinenvorstadt.

«Interessenten gibt es bereits», sagt Matthias Böhm, Geschäftsführer von Stadtkonzept Basel. «Doch es muss jemand gefunden werden, der diese Fläche im Eingangsbereich auch sinnvoll bespielen kann.» Er kann sich gut vorstellen, dass die Flächen im Erdgeschoss für den Einzelhandel interessant sein könnten. Betreffend die Nutzung des historischen Küchlin-Saals sei man wegen der verschiedenen Auf- und Abgänge noch in der Abklärungsphase. Unklar ist auch, was mit den sieben weiteren Kinosälen passiert.

Philippe Fürstenberger, Geschäftsführer der Agentur Wir vor Ort, konkretisiert: «Es handelt sich bei den Räumlichkeiten um ein grosses Volumen mit vielen verschiedenen Flächen», sagt er. «Da das Kino Pathé sehr schnell ausgezogen ist, müssen wir zunächst einmal ein Nutzungskonzept erstellen.» Um die Zeit zu überbrücken, habe man zunächst einmal an eine Zwischennutzung gedacht. «Das könnte ideal für jemanden sein, der dort für ein paar Monate für sein Weihnachtsgeschäft einziehen möchte.»

«Matthias Böhm ist hier sicher ein guter Scout, denn er weiss, wer gerade was sucht.» Doch natürlich muss es auch passen. «Die Wände sind ja noch aus der orange-violetten Pathé-Farbwelt», räumt er ein. Doch Fürstenberger ist optimistisch. «Es gab in der Vergangenheit in Basel bereits sehr attraktive Zwischennutzungskonzepte», sagt er. «So hat zum Beispiel die Job Factory schon zweimal bewiesen, dass Pop-up-Ladenkonzepte ein sehr ansprechendes Warensortiment anbieten können.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.