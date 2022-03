Geflüchtete Kinder in Allschwil – Erste Gemeinden starten mit rein ukrainischen Schulklassen

Einschulung geflüchteter Kinder – Erste Gemeinden starten mit rein ukrainischen Schulklassen Da die Suche nach geeigneten Lehrpersonen für die Schulen nicht einfach ist, helfen Pensionierte und Freiwillige aus. Die Kinder überraschen derweil mit ihren Kenntnissen. Alessandra Paone Jigme Garne

In Zollikon begannen ukrainische Schülerinnen und Schüler Anfang vergangener Woche mit dem Unterricht. Foto: Michael Trost

Die Pandemie hat die Schulen in der Schweiz in den letzten zwei Jahren mit Fernunterricht, Spucktests und Maskenpflicht stark gefordert. Wegen der zurzeit hohen Corona-Fallzahlen kommt es an manchen Standorten immer noch zu Ausfällen von Lehrkräften – von einem Normalbetrieb kann nicht die Rede sein. Mit der Einschulung der vielen geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine müssen die Schulleitungen bereits die nächste grosse Aufgabe anpacken.