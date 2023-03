Ermittlungen in Frenkendorf – Erste Details zum Brand im Asylheim bekannt In der Gemeinde brannte es am Mittwoch im Keller eines Flüchtlingsheims. Ursache könnte ein technischer Defekt an einer Waschmaschine sein. Brandstiftung kann die Polizei nicht ausschliessen. Karoline Edrich

Die Polizei konnte den Brand im Keller rasch eindämmen. (Symbolbild) Bild: Thomas Peter (Archiv)

Zum Brand einer Asylunterkunft in Frenkendorf, der sich am Mittwochabend ereignete, sind jetzt weitere Details bekannt: Im Keller des Gebäudes habe eine Matratze gebrannt und eine Waschmaschine geraucht, so Gemeindeverwalter Thomas Schaub. Ursache könne möglicherweise ein technischer Defekt sein. Welches Objekt zuerst Feuer gefangen hat, sei noch nicht bekannt, so Schaub. Die Ursache des Brandes wird derzeit von Spezialisten der Polizei Baselland untersucht. Laut Angaben der Baselbieter Polizei kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Derzeit klärt die Gemeinde Frenkendorf gemeinsam mit der Firma Convalere, die für die Betreuung vor Ort zuständig ist, ob die Geflüchteten die Asylunterkunft wieder beziehen können. Momentan seien die sechs betroffenen Personen in Laufen untergebracht. Grundsätzlich sei man erleichtert, dass es keine Personenschäden gab, sagt Gemeindeverwalter Schaub. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Jetzt müssen wir weiterschauen.»

Bewohner konnten Haus rechtzeitig verlassen

Am Mittwoch, kurz vor 21.30 Uhr, war es zum Brandausbruch in der Liegenschaft an der Rheinstrasse in Frenkendorf gekommen, die als Asylunterkunft genutzt wird. Die Einsatzzentrale der Baselbieter Polizei sei gegen 21.20 Uhr über den Vorfall informiert worden. Die Feuerwehr konnte den Brandherd im Keller des Hauses feststellen und das Feuer rasch eindämmen sowie löschen, heisst es im Communiqué der Einsatzkräfte. Die sechs Bewohner konnten das Gebäude laut Polizei rechtzeitig verlassen. Während der Löscharbeiten war die Rheinstrasse lokal in beiden Richtungen gesperrt.

