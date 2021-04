Corona-Impfungen – Erste Dämpfer für die geplante Basler Grossoffensive Wollen die Behörden ihren ambitionierten Zeitplan einhalten, müssen sie das Tempo deutlich erhöhen. Auch wenn mehr Impfstoff eingetroffen ist, bröckelt das Ziel bereits. Mischa Hauswirth

In der Region müssten weit über 5000 Covid-Impfungen täglich gesetzt werden, damit Ende Juni alle mindestens einmal geimpft sind, die das wünschen. Foto: Dominik Plüss

Die Gesundheitsbehörden und ihre Verantwortlichen stehen dieser Tage unter besonderer Beobachtung: Vor Ostern hatten sie angekündigt, ab Dienstag zu einer Impf-Grossoffensive anzusetzen. Das Ziel des basel-städtischen Gesundheitsdepartements: bis Ende Juni sämtliche Personen mindestens einmal geimpft zu haben, die das wollen.

Am Dienstag hat Basel-Stadt 8900 neue Impfstoffdosen erhalten. «Es handelt sich dabei um die Impfstofflieferung, die der Bund am Gründonnerstag erhalten hat und die nun heute in Basel-Stadt eingetroffen ist», sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt. Das Gesundheitsdepartement (GD) habe noch am Gründonnerstag 1000 Personen zu Impfungen für den Freitag, 9. April, eingeladen. «Dabei handelt es sich mehrheitlich um Personen zwischen 65 und 74 Jahren», so Tschudin.