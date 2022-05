Waldputzete in Rothenfluh – Erst wird geputzt, dann gibt es Wurst und Brot Am 14. Mai wird die Gemeinde dazu aufgerufen, im Wald gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Gemeinderat und Bauchef Frank Erny erzählt, warum der Traditionsanlass so wichtig ist. Karoline Edrich

Das Bewusstsein dafür, was der Wald bringt, ist essenziell, findet Gemeinderat Frank Erny. Bild: Christian Pfander

Am 14. Mai werden alle Rothenflüher dazu eingeladen, im Wald zu putzen und aufzuräumen. Anschliessend spendiert die Gemeinde den Helferinnen und Helfern ein Abendessen am offenen Feuer. Die Aktion soll den einheimischen Tier- und Pflanzenarten zugutekommen und ist in Rothenfluh zum Traditionsanlass geworden, erzählt Gemeinderat und Bauchef Frank Erny.

«Die Waldputzete gibt es bei uns schon länger», sagt Erny, unter dessen Verantwortung unter anderem die Ressorts Forstwirtschaft und Jagdwesen fallen. Der Wald als Naherholungsgebiet habe in der Gemeinde einen hohen Stellenwert, dessen Instandhaltung sei also essenziell. «Unter anderem werden wir Äste zusammenlesen und auf Haufen sammeln.» Da Holz eine Menge CO₂ speichere und ausserdem einen idealen Rückzugsort für kleine Tiere biete, würde man die Stapel im Wald lassen und nicht entsorgen.

Ausserdem habe der Anlass auch eine starke soziale Komponente. «Die Waldputzete bietet einen idealen Anlass, um als Gemeinde zusammenzukommen», sagt Erny. Nach zwei Jahren Corona sei das Bedürfnis nach Austausch und Beisammensein unter der Bevölkerung besonders gross. «Vom Kleinkind bis zum Senior – meistens sind bei der Aktion alle Generationen vertreten», sagt der Gemeinderat. Man wolle den Anlass dafür nutzen, Bewusstsein für die Wichtigkeit des Waldes zu schaffen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.