Ansturm auf Testzentrum Muttenz – Erst stundenlang Schlange stehen – und dann tagelang warten Die vielen positiven Pooltests an den Baselbieter Volksschulen sprengen die Kapazitäten. Eltern sind frustriert. Und der Lehrerverein kritisiert, dass erst jetzt reagiert wird. Leif Simonsen

Gegen Abend wird die Schlange vor dem Testzentrum in Muttenz immer länger. Wartezeiten von bis zu zwei Stunden sind derzeit nicht unüblich. Foto: Kostas Maros

Monatelang war es ruhig im Covid-Testzentrum Muttenz. Doch seit zwei, drei Wochen ist wieder Leben eingekehrt. Aber mit ihm nicht etwa Lebensfreude, sondern in erster Linie Missmut. Wer sich derzeit testen lassen will, braucht Geduld. Bis zu zwei Stunden stehen die Testwilligen in diesen Tagen an, wie Betroffene schildern. Unter ihnen sind viele Eltern, deren Kinder nach einem positiven Pooltest in der Schule oder im Kindergarten für den Einzeltest nach Muttenz fahren müssen. Es ist derzeit das einzige Testzentrum im Baselbiet, in welchem von Montag bis Freitag das sogenannte Depooling durchgeführt wird. Hierbei handelt es sich um Einzeltests, dank derer herausgefunden werden kann, welche Schülerinnen oder Schüler einer Schulklasse an Covid erkrankt sind.