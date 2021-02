Neuer Basler Stürmer – Erst gegen Ronaldo, nun mit dem FCB Darian Males wechselt auf Leihbasis von Genua zu Rotblau. Spielt der 19-Jährige in Basel gut, könnte er langfristig an den Club gebunden werden. Dominic Willimann

Früher gegeneinander, nun Mitspieler: Darian Males (links) und Valentin Stocker. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Wenige Stunden nach der Bekanntgabe des Transfers von Matias Palacios hat der FC Basel einen weiteren Neuzuzug vermeldet. Mit Darian Males wechselt ein in der Super League bekannter Name zu Rotblau. Der 19-Jährige hatte bis September in Luzern gespielt, wo er auch ausgebildet worden war, ehe er dem Angebot von Inter Mailand in die Serie A folgte.

Der Tabellenerste der Serie A lieh den Offensivspieler aber umgehend nach Genua aus, wo er nicht über die Reservistenrolle hinauskam. Nur 23 Minuten durfte Males beim CFC Genua sein Können zeigen – im italienischen Cup gegen Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo. Verständlich, suchte der Schweizer Junioren-Internationale eine neue Herausforderung.