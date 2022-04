Start zur Töffsaison – Erst checken, dann starten Viele Motorräder werden dieser Tage aus dem Winterschlaf erweckt. Wichtig ist dabei vor allem die Überprüfung von Technik und Zustand. Das gilt auch für die Kleidung und die Fitness der Fahrer. Mario Hommen und Dieter Liechti

Vor der ersten Ausfahrt auf dem Töff sollten Mensch und Maschine auf ihre Fitness gecheckt werden. Foto: Harley-Davidson

Die wärmeren Temperaturen der vergangenen Tage sorgen bei vielen Bikern für ein Kribbeln in der Gashand. Wer diesen Impuls verspürt, sollte sich allerdings nicht spontan auf die eingemottete Maschine setzen und losfahren. Vielmehr empfiehlt sich ein sorgsames Erwecken des Motorrads, um sicher in die neue Saison zu starten. «Die Hausstrecke ist wahrscheinlich noch dieselbe, aber nicht die Reflexe und gewohnten Automatismen des Fahrers», warnt zudem Markus Lehner, Mediensprecher des Schweizer Motorrad-, Roller- und Zubehörimporteure-Verbands Motosuisse. Er empfiehlt dem Töffpublikum, «insbesondere bei der ersten Frühlingsausfahrt nichts zu überstürzen».

Weiter nach der Werbung

Doch bevor die erste Kurve anvisiert wird, sollte eine optische Prüfung erfolgen. Haben sich Teile gelöst? Sind Spiegel und Anbauteile unversehrt? Wichtig ist auch ein Check der Reifen. An diesen dürfen sich keine Beschädigungen zeigen. Besonderes Augenmerk gilt Rissen oder anderen Blessuren an den Flanken. Ebenfalls kontrolliert werden muss der Luftdruck. Der für das Motorrad vorgeschriebene Wert steht in der Betriebsanleitung, bei zehn Jahre alten oder älteren Bikes sollte man beim Reifenhersteller nachfragen, ob die Empfehlung noch aktuell ist.

Mindestens 1,6 Millimeter Profil

Wichtig ist ausserdem der Blick auf die Profiltiefe. Der Gesetzgeber verlangt mindestens 1,6 Millimeter – je mehr, desto besser. Beim Kauf neuer Pneus ist darauf zu achten, dass diese den Vorgaben in den Fahrzeugpapieren entsprechen. Andere Fabrikate bedürfen der Freigabe durch den Hersteller. Zudem sollte der Frühjahrscheck eine Kontrolle der Felgen umfassen, denn Beschädigungen an diesen können Unwuchten und damit ein gefährliches Fahrverhalten provozieren. Auch der für ein tadelloses Fahrverhalten wichtige Rahmen sollte keine Blessuren aufweisen.

«Don’t mess it up» Infos einblenden Seit dem vergangenen Jahr dürfen 15-jährige Mädchen und Jungen Motorräder und Roller bis 45 km/h fahren. 16-Jährige haben Zugang zu 125-ccm-Maschinen. Die Verkehrsunfallstatistik 2021 gibt nun Anlass zur Sorge: Bei den 15- bis 17-jährigen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern gab es zwei Getötete und 123 Schwerverletzte. Zum Vergleich: Im Schnitt der vier vorherigen Jahre waren es durchschnittlich zwei Getötete und 56 Schwerverletzte. Um das Töfffahren sicherer zu machen, wendet sich die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) mit der Aktion «Don’t mess it up» auf Plattformen wie Instagram, Tiktok, Snapchat, Youtube und Spotify an junge Töfffahrerinnen und Töfffahrer. Die Botschaft: Riskantes Verhalten auf dem Motorrad ist nicht nur gefährlich, sondern auch peinlich. Jugendliche sollen so zur Selbstreflexion und zum Nachdenken über ihr Fahrverhalten motiviert werden. (lie) dontmessitup.ch

Etwas genauer schauen sollte man ausserdem auf die Bremsen. Ist das Bike aufgebockt, lassen sie sich leicht auf Rost oder Schäden untersuchen. Ausserdem lohnt sich ein Blick auf die Verschleissmarken der Bremsbeläge. Wichtig: Pro Rad werden alle Beläge gewechselt. Zum Bremsencheck gehört auch die Kontrolle der Bremsflüssigkeit. Ein Austausch ist spätestens nötig, wenn die Flüssigkeit nicht mehr gelb, sondern braun wirkt.

Bei einem aus dem Winterschlaf geholten Töff ist ausserdem die Kontrolle des Motoröls Pflicht. Die mit Öl gefüllten Dämpfer müssen ebenfalls dicht sein, damit sie einwandfrei arbeiten können. Lohnend ist zudem ein Blick auf Gelenke und Seilzüge, die freigängig und gut gefettet sein sollten. Eine gut gereinigte und gefettete Kette mit einem Spiel von zwei Fingerbreit – wenn der Fahrer auf dem Motorrad sitzt – kann möglicherweise viel Ärger während der Saison ersparen. Beim Bewegen des Lenkers von Endanschlag zu Endanschlag lassen sich Mängel im Lenkverhalten, wie Rastpunkte oder unterschiedliche Einschlagwinkel, erkennen.

Frühjahrscheck beim Fachmann

Vor dem ersten Start des Motors wird noch die Batterie geprüft. Stimmen Wasserstand und Spannung? Falls nicht, müssen die Kammern mit destilliertem Wasser nachgefüllt und die Batterien geladen werden. Zu kompliziert? «Kein Problem», meint Motosuisse-Sprecher Lehner, der grundsätzlich den Gang zum Profi empfiehlt: «Alle Motorradfachgeschäfte bieten günstige Frühjahrschecks an. Der Fachmann oder die Fachfrau erkennt Schäden zuverlässig, zudem spüren sie auf einer kurzen Probefahrt, ob die Einstellungen von Motor, Fahrwerk und Bremsen in Ordnung sind. Gleichzeitig können defekte Teile oder eine nicht mehr verkehrstaugliche Ausrüstung direkt vor Ort ersetzt werden.»

Hat der Töff den Fitnesscheck bestanden, sollte man aber auch an sich selbst denken. Die richtige, unbeschädigte Schutzkleidung ist besonders wichtig. Und auch wenn sie noch passt, sollte man es nach der Winterpause erst einmal langsam angehen lassen. «Denn die zweiradspezifische Muskulatur ist noch nicht wieder aufgebaut», so Lehner. «Nicht vergessen sollte man zudem, dass zu dieser Jahreszeit die Strassen an schattigen Stellen nach Regenfällen viel langsamer abtrocknen als im Sommer.»

Aber vor allem ein Tipp ist dem Zweiradexperten Markus Lehner besonders wichtig: «Bei aller Freude und Begeisterung über die lang ersehnte erste Ausfahrt sollten Töfffahrer ihre Emotionen und die Gashand im Zaum halten und eine defensive Gangart wählen, denn als Zweiradfahrer gehört man immer zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern.»

Checkliste in Kürze Infos einblenden Wer selber nicht Hand anlegen will, lässt seinen Töff beim Fachmann überprüfen. Foto: Shutterstock Beleuchtung vorn und hinten prüfen.

Batterie am Tag vor der ersten Ausfahrt gründlich laden.

Sämtliche Schraubverbindungen vor der ersten Fahrt überprüfen.

Kettenspannung, Reifenluftdruck, Öl- und Kühlwasserstand prüfen.

Nach einigen Kilometern Fahrstrecke Motorrad nochmals inspizieren.

Reifenventile auf undichte Stellen untersuchen.

Reifen und Bremsen auf übermässigen Verschleiss prüfen.

Alter und Zustand des Helms – je älter ein Helm, desto geringer die Schutzwirkung – exakt prüfen. Innenreinigung empfehlenswert, zerkratzte Visiere ersetzen.

Lederkombis, Handschuhe und Stiefel einfetten oder imprägnieren.

Töffkleider vor der ersten Ausfahrt anprobieren, oft sind die Kleider etwas ein- oder der Fahrer etwas auseinandergegangen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.