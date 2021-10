Viele Burn-outs als Grund – Erschöpfte Klimabewegung ruft nicht mehr zum Schuleschwänzen auf Klimastreik Basel machte vor Corona jeden Freitag mobil und schwänzte die Schule. «Das schaffen wir nicht mehr», sagt Aktivistin Helma Pöppel. Künftig werde man seltener – und vor allem ausserhalb der Schulzeit – demonstrieren. Leif Simonsen

Die Klimabewegung ist müde geworden und etwas weniger rebellisch. Die Demonstranten wollen künftig am Freitag erst um 17 Uhr ihren Unmut kundtun, damit sie nicht mehr der Schule fernbleiben müssen. Foto: Dominik Plüss

Nach dem Corona-bedingten Unterbruch kehren die Basler Klimastreikenden am Freitag zurück. «Kommt bunt, kommt laut, und nehmt alle eure Freund*innen mit!», schreiben sie auf ihrer Website. Los gehts um 17 Uhr beim De-Wette-Park in der Nähe des Bahnhofs SBB. Ist also dank dem Rückgang der Corona-Zahlen alles wieder beim Alten in der Klimajugend? Müssen sich die Lehrerinnen und Lehrer darauf einstellen, freitags wieder in halb leeren Klassenzimmern zu stehen?

Nein. Die zweite Welle der Klimabewegung kommt weniger rebellisch daher. Die Basler Klimaaktivistin Helma Pöppel sagt: «Die Zeit des Schuleschwänzens ist vorbei. Viele haben sich an uns gewandt und gesagt, sie würden sehr gern fürs Klima demonstrieren, aber sie sind nicht bereit, die Schulkarriere dafür aufs Spiel zu setzen.» Zudem sei die Kadenz der Freitagsdemonstrationen vor der Corona-Krise für viele Klimaaktivistinnen und -aktivisten zu hoch gewesen. «So eine Demonstration zu organisieren, ist wahnsinnig aufwendig. Und dann geht es ja nicht nur um das Organisatorische, sondern man muss als Peace-Keeper fungieren und schauen, dass alles friedlich bleibt», sagt Pöppel.