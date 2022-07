Alex Frei wechselt auf drei Positionen

Im Vergleich zum letzten Spiel gegen Servette ändert der FCB-Trainer seine Startaufstellung auf drei Positionen: Djiga rückt für den nicht spielberechtigten Kasim Adams in die Innenverteidigung, Andy Diouf spielt für Wouter Burger im zentralen Mittelfeld neben Fabian Frei, und Darian Males ersetzt Dan Ndoye auf dem rechten Flügel. Andy Pelmard spielt wie gegen Servette erneut in der Linksverteidigung. Geht dieser Trend so weiter, wäre es nicht überraschend, wenn David Degen einen weiteren Innenverteidiger verpflichten würde.