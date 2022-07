Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Erraten Sie die Autonummer von Alberto? Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Nummernschilder von Autos, aufgenommen anlässlich einer Auktion. Foto: Ti-Press/Gabriele Putzu (Keystone)

In der Folge 277 des «Zahlendrehers» geht es in einer Aufgabe um die spezielle Autonummer eines gewissen Alberto. Die andere ist eine knifflige Zahlentabelle. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtselnden haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Die Autonummer von Alberto

Alberto hat eine spezielle Autonummer – es ist eine sechsstellige Zahl mit folgenden Eigenschaften:

• Nimmt man die Zahl aus den ersten zwei Ziffern, addiert 1 und teilt durch 2, bekommt man die Zahl aus den dritten und vierten Ziffern.

• Nimmt man die Zahl aus den dritten und vierten Ziffern, addiert 1 und teilt durch 2, bekommt man die Zahl aus den fünften und sechsten Ziffern.

• Nimmt man die Zahl aus den ersten drei Ziffern, addiert 1 und teilt durch 2, bekommt man die Zahl aus den vierten, fünften und sechsten Ziffern.

Ein Beispiel für die ersten zwei Regeln wäre die Zahl 371910: (37 + 1) ∶ 2 = 19, (19 + 1) ∶ 2 = 10.

Welche Autonummer hat Alberto?

Zahlen in Tabelle

Die Zahlen von 1 bis 16 sollen in die unten gezeigte 4 x 4-Tabelle geschrieben werden, eine Zahl pro Feld. Die 1 und die 2 sind bereits gesetzt.

Die Produkte der vier Zahlen in den vier Zeilen müssen unterschiedlich sein und in aufsteigender Reihenfolge von unten nach oben geordnet sein (roter Pfeil). Das grösste Produkt muss genau 1,04-mal grösser sein als das kleinste.

Diese vier Produkte der Zahlen in den Zeilen müssen identisch sein mit den vier Produkten der Zahlen in den vier Spalten. Diese müssen in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts geordnet sein (blauer Pfeil).

