Treuhandbüro gehackt – Erpresser stellen erstmals Schweizer Steuererklärungen ins Internet Hochvertrauliche Daten von Privatpersonen und Firmen aus den Kantonen Zürich, Zug und Schwyz sind online zugänglich. Damit erreicht die Cyberkriminalität eine neue Dimension. Edith Hollenstein

Bei den gestohlenen Daten handelt es sich um Steuererklärungen für das Jahr 2020 (Symbolbild). Foto: Keystone



«Ich habe nichts zu verbergen.» Diesen Satz hört man bei Diskussionen um Datensicherheit oft. Doch was, wenn plötzlich der Antrag auf Prämienverbilligung oder laufende Hypothekenverträge im Internet einsehbar werden?

Dieses Horrorszenario ist nun eingetreten. Seit Ende vergangener Woche sind im Darknet zum ersten Mal Steuererklärungen von Schweizerinnen und Schweizern zu finden. Die Westschweizer Zeitung «Le Temps» berichtete am Montag darüber.

Damit erreicht die Cyberkriminalität, die in den vergangenen Monaten international und auch in der Schweiz stark zugenommen hat, eine neue Dimension.