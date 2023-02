Im Telebasel-Studio hat Erni Maissen in den letzten Jahren gezeigt, dass er weiss, wo die Probleme des FCB liegen. Foto: Nicole Pont (Tamedia)

Manchmal ist die beste Lösung so naheliegend, manchmal sitzt sie im Fernsehstudio nebenan. Seit Jahren gibt Erni Maissen dem FC Basel am Montagabend die besten Tipps, wie man es besser machen kann. Das Problem ist nur: Es hat ihm bislang keiner zugehört. Dabei wäre Maissen doch das Rundum-Sorglos-Paket für den FCB. Von 1976 bis 1991 hat er – mit zwei Unterbrüchen – für die Basler gespielt. Die Flaute vor dem gegnerischen Tor sollte er als 143-facher Torschütze schnell beheben können. Und auch die jungen Spieler aus der Region fordert Maissen bereits seit Ewigkeiten.

Klitzekleines Problem: Der 65-Jährige hat kürzlich ein Radcenter in Reinach übernommen, eine kleine Ablöse wäre für den Club also fällig. Der Vorteil mit Maissen als neuem FCB-Trainer wäre hingegen, dass sich gewisse Personen beim FCB künftig nicht mehr so aufregen müssten, wenn sie am Montag den Fernseher einschalten – und Maissen nicht mehr im Experten-Stuhl bei «Telebasel» sitzt.

Muss Erni Maissen den Schritt vom Fernsehstudio an die Linie wagen?

