Die Planung für das Zentrum Birsfelden wird trotz dem Nein an der Urne wieder aufgenommen. Denn so, wie es heute ist, soll es nicht bleiben. Foto: Kostas Maros

An der Gemeindeversammlung vom 26. September darf die Birsfelder Bevölkerung über ein altbekanntes Thema abstimmen: das Gemeindezentrum. 800’000 Franken beantragt der Gemeinderat für einen Neustart der Planung – er gibt das Projekt trotz der Ablehnung an der Urne im März 2022 nicht auf.

Die Niederlage an der Urne war besonders bitter: Wegen lediglich 10 Nein-Stimmen scheiterte die Gemeinde mit ihren Plänen für eine Neugestaltung des Zentrums. Hunderte neue Wohnungen sollten entstehen, 80 Prozent des Wohnraums hätten günstig vermietet werden sollen. Überraschend verkündete Gemeindepräsident Christof Hiltmann aber wenige Tage nach der Abstimmung in einem Interview mit dieser Zeitung, dass man die Planungen für das Zentrum nicht aufgeben wolle.

Auch Gegner sind «optimistisch»

In einer Medienmitteilung vom Donnerstag begründet der Gemeinderat den Entscheid damit, dass die Bevölkerung eine Verbesserung der aktuellen Situation generell befürworte. Dies habe er nach Gesprächen mit verschiedenen Interessenvertretern analysiert. Darunter auch mit dem Referendumskomitee «Grünes Zentrum Birsfelden». Mitglied Hanspeter Moser sagt auf Anfrage: «Ich habe das Gefühl, dass, wenn es wirklich so läuft wie besprochen, etwas Gutes entstehen kann, das mehr Rückhalt bei der Bevölkerung hat und das auch mehr Rücksicht nimmt auf das Klima, das Ökosystem, also alles, was wir thematisiert haben.» Er sei optimistisch – auch wenn der Zeitplan «sportlich» sei.

Wie die Gemeinde informiert, soll der Neustart der Planungen in «beschleunigter Form» erfolgen, um «die noch präsenten Erkenntnisse aus dem ursprünglichen Prozess zu nutzen». Man fange somit nicht bei «null» an – aber eine einfache «Adaption» des alten Planes reiche nicht aus, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen.

Verschiedene Anspruchsgruppen aus der Bevölkerung – unter anderem das Referendumskomitee – werden in einem «Werkstatt-Verfahren» beim Planungsprozess mitwirken. Die Planungen wolle man in der noch verbleibenden Legislaturperiode angehen und bis 2024 zu einem entscheidenden Beschluss bringen. Zum Vergleich: Der ehemalige Quartierplanprozess kostete bis Ende 2021 1,27 Millionen Franken.

Die Neuplanung wird ergebnisoffen angegangen. Damit ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar, wie viele Wohnungen auf dem Zentrumsareal entstehen werden.

