Spiel 2 des Playoff-Finals – Erneute Niederlage für den EHC Basel Der EHC Basel unterliegt Huttwil auch in der zweiten Partie der Playoff-Finalserie der Mysports League und steht bereits mit dem Rücken zur Wand. Luc Durisch

EHC-Keeper Fabio Haller musste sich viermal geschlagen geben. Foto: Marcel Bieri

So hat sich der EHC Basel den Playoff-Final der Mysports League sicher nicht vorgestellt. Nach nur zwei Partien stehen die Basler bereits mit dem Rücken zur Wand. Verlieren sie am Samstag (19.45 Uhr) die dritte Partie in der St.-Jakob-Arena gegen den Qualifikationszweiten Hockey Huttwil, müssen sie den Huttwilern bereits zum Meistertitel gratulieren.

Dabei hatte die zweite Partie der Serie in der Eishalle Campus Huttwil ausgezeichnet für das Team von Christian Weber begonnen. Nach etwas weniger als drei Minuten und zwei Toren von Marcell Révész und Zsombor Kiss lag es bereits mit zwei Längen vorne. Wenig später liess man zudem noch eine Powerplay-Situation ungenutzt verstreichen. Kurz vor Ablauf der ersten 20 Minuten meldete sich Huttwil allerdings zurück, Michael Ruch gelang der Anschlusstreffer.

Gratisspiel am Samstag bei Spiel 3 Infos einblenden Der EHC Basel will die Arena am Samstag möglichst voll sehen. Wie der Club auf seiner Website mitteilt, lädt er deswegen alle Eishockeyfans gratis in die St.-Jakob-Arena ein. Spielbeginn ist um 19.45 Uhr. (ld)

Nach der ersten Drittelpause waren es erneut die Basler, die den besseren Start erwischten und den 2-Tore-Vorsprung durch Jérôme Lanz wiederherstellen konnten. In der Folge wehrten die Basler sich erfolgreich gegen die Huttwiler Offensive, überstanden sogar zwei Boxplay-Situationen. Mit der Sirene holte allerdings Torschütze Lanz eine weitere Strafe.

Schlussdrittel als Wendepunkt

So begann der EHC den letzten Abschnitt in Unterzahl. Dies konnte Huttwil ausnutzen und durch Hannes Kobel den erneuten Anschlusstreffer markieren. Davon beflügelt dauerte es lediglich 91 Sekunden, bis Janik Lanz den Ausgleich erzielte. Und es kam für die Basler noch schlimmer. In der 54. Minute traf Michael Lüdi zur ersten Führung für die Gastgeber an diesem Abend. Der EHC versuchte im Anschluss noch alles, um sich in die Verlängerung zu retten. Doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Die Basler sind nun im nächsten Spiel am Samstag unter Zugzwang. Vor allem müssen sie in der Defensive wieder stabiler werden. In den ersten beiden Partien der Finalserie gegen Huttwil hat das Weber-Team bereits so viele Gegentore erhalten wie im Playoff-Viertelfinal und -Halbfinal zusammen.

