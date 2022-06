Wetter am Montagabend – Erneut ziehen heftige Gewitter über die Schweiz In grossen Teilen des Landes ist es am Montagabend zu starken Gewittern gekommen. Das Ausmass allfälliger Schäden ist zunächst unklar.

Stand 21 Uhr: Die Front zieht ostwärts. Quelle: Meteo News

In grossen Teilen der Schweiz ist es am Montagabend zu starken Gewittern gekommen. Eine Front zog von den Freiburger Alpen über das Bernbiet und die Zentralschweiz in Richtung Ostschweiz. Das Ausmass allfälliger Schäden war zunächst unklar.

Videos von Leserinnen und Lesern auf den News-Portalen «blick.ch» und «20 Minuten» zeigten starken Hagel etwa in Walkringen BE und Zollbrück BE, aber auch im luzernischen Willisau.

Laut dem Wetterdienst Meteo News schwächte sich die Gewitterzelle danach über dem Knonauer Amt etwas ab. In der Zentral- und der Ostschweiz gewittere es aber weiterhin, schrieben die Meteorologen auf Twitter.

Heftige Gewitter gab es demnach auch im Wallis und in der Leventina im Tessin. Am späten Abend erreichten die Unwetter dem Südosten der Schweiz. Zahlreiche Blitze wurden etwa in Chur verzeichnet.

SDA

