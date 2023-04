Gratiseintritt zur Eröffnung – 30-Millionen-Umbau: Vogelhaus des Basler Zolli bald fertig Das äussere Erscheinungsbild bleibt mehr oder weniger unangetastet. Das Innere präsentiert sich aber nach dem 30-Millionen-Umbau neu. Der Zoo kündigt die Eröffnung im Juni an.

Das erneuerte Vogelhaus des Zoo Basel samt der neuen Aussenanlage für Zwergotter und Pelikane. Zoo Basel

Das erneuert Vogelhaus der Zoo Basel steht kurz vor seiner Eröffnung: Die umfassende Sanierung und Erweiterung der Anlage aus den 1920er-Jahren kostete rund 29,7 Millionen Franken und wurde wie so vieles im Zolli von privaten Mäzenen ermöglicht, wie der Zoo Basel am Mittwoch mitteilte.

Am Anfang des Projekts stand sinnigerweise ein «Basler Dybli». Gemeint ist eine der wertvollsten Briefmarken der Welt, die 2017 als Teil einer privaten Briefmarkensammlung zu Gunsten eines neuen Vogelhauses versteigert werden sollte. Der Zoo Basel sah sich dadurch angeregt, ein Projekt zur Sanierung der denkmalgeschützten Anlage des Architekten mit dem Namen Heinrich Flügel zu lancieren.

Balkone für Besucher

Das äussere Erscheinungsbild der Anlage blieb mehr oder weniger unangetastet. Im Innern wurde gemäss Communiqué aber einiges erneuert. So wurde die als offene Volière konzipierte Halle durch die Absenkung des Bodens vergrössert. Neu sind auch die Balkone in den Obergeschossen für die Besucherinnen und Besucher zugänglich.

Zudem wurden die stillgelegten Anlagen für die einstige Haltung der Menschenaffen an den nördlichen und südlichen Stirnseiten des Gebäudes wieder erschlossen. Und schliesslich gehört zum Gesamtprojekt neu auch ein Lebensraum für Zwergotter und Pelikane in unmittelbarer Nähe.

Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung wurden einmal mehr durch Spenden von Privaten gedeckt. Die grössten Beiträge stammten von der Firma F. Hoffmann-La Roche und deren Eigentümerfamilien Hoffmann, Oeri und Duschmalé. Letztere ermöglichen der Bevölkerung am Eröffnungstag der neuen Vogelwelten am 3. Juni einen Gratiseintritt in den Zoo Basel.

SDA/bor

