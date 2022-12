WM-Glotzblog – «Erliechterig?» – Dialekt-Verwirrung bei Manuel Akanji Der Fussballer ist frustriert, der Reporter bemüht. Ob er erleichtert sei, glaubt Manuel Akanji gefragt worden zu sein. Von den Tücken der Emotions­bewirtschaftung im Liveinterview. Moritz Marthaler

Die Sekunden ziehen sich in die Länge. Zehn, fünfzehn sind vorbei, noch immer steht Manuel Akanji im Glauben da, SRF-Reporter Jeff Baltermia habe ihn gerade gefragt, ob er sich nach einem 1:6 im WM-Achtelfinal erleichtert fühle. «Erniechterig», sagt Baltermia. «Erliechterig?», fragt Akanji. Säuerlich wird die Miene des Schweizer Verteidigers, er ist ein ziemlich cooler Typ, ein begabter Kopfrechner, multipliziert mal eben 22 mit 92 in Sekundenschnelle.

Vom Basler Baltermia weiss der Linguist, dass er die hochalemannischen Umlaute entrundet, dass das «ü» zum «ie», die «Ernüchterig» zur «Erniechterig» wird. Das löst im intuitiven Sprachverständnis des Winterthurers Akanji Verwirrung aus, weil man auf seiner Seite dieser Sprachgrenze – eine Isoglosse! – die Vokal-Verdumpfung nicht gewohnt ist.

Zu den Eigenheiten dieses Landes zählt, dass Akanji und Baltermia 100 Kilometer voneinander entfernt aufwachsen und trotzdem ganz verschieden sprechen.

Das ist alles schön und recht, aber dafür hat Manuel Akanji in dem Moment nun wirklich keinen Kopf. 1:6, es lief so einiges schief im Spiel des Jahres für das Schweizer Nationalteam: die taktische Aufstellung, der fehlende Biss, die fehlende Inspiration. So viele Gegentore wie zuletzt 1954 an einer WM, damals sprach man im Fernsehen noch konsequent Hochdeutsch.

Und nach all dem soll sich dieser Akanji erleichtert fühlen? «Erliechterig?», fragt er noch einmal, der sich vom Reporter langsam, aber sicher verschaukelt fühlt. Und es ist weder die Schuld des einen noch des andern.

Das Intermezzo zwischen den beiden reiht sich ein in die wunderbaren Missverständnisse der kommunikativ ja nie ganz einfachen Emotionsbewirtschaftung der Sportlerinterviews.

«Isch ’abe gemacht fünf Jahre mehr», sagte Franck Ribéry einst zu seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Es war per se ein Kraftakt, dass ein Franzose sich mitten in München vor 40’000 Leuten auf Deutsch ausdrückt. Insofern ist es nur verständlich, dass Ribéry bei der Meisterfeier mit den Bayern zuvor im Stadion für einen grossen Lacher sorgte. Ob er für ihn mit der Meisterschale einmal in die Kamera jubeln könne, fragte der Reporter. Ribéry, strahlend wie ein Maikäfer, reckte die Schale in die Kamera und sagte: «Jubeeeel.»

In der Zwischenzeit wissen es auch wir, 22 mal 92 ergibt 2024. Da findet die nächste EM statt, in Deutschland, wo man sich kaum je auf Dialekt verständigt. Akanji wird dann fast 30 Jahre alt und bestimmt wieder dabei sein, genauso wie Reporter Baltermia. Vielleicht bekommen sie noch einmal die Gelegenheit, zusammen erleichtert zu sein.

