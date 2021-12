«Apropos» – der tägliche Podcast – Erlebt auch die Schweiz bald eine Inflation? Weltweit steigen die Preise. Das sorgt für Nervosität bei den Notenbanken. Was hinter der Entwicklung steckt – und was wir auch hierzulande davon merken könnten. Mirja Gabathuler als Host Markus Diem Meier als Gast

Mehr bezahlen für den Einkauf: Das dürfte in der Schweiz kaum passieren. Anders in den USA – dort sind die Preise im Schnitt um fast 7 Prozent gestiegen. Foto: Keystone

1,5 Prozent: So viel teurer sind in der Schweiz Lebensmittel und Güter im Vergleich zum Vorjahr. Einen Unterschied, den wir im Alltag kaum bemerken – und angesichts dessen auch die Schweizerische Nationalbank nichts an ihrer Geldpolitik ändert. In anderen Ländern aber steigen die Preise wie seit Jahrzehnten nicht mehr: In den USA waren es 6,8 Prozent und in der Eurozone 4,9 Prozent.

Woher kommt diese Entwicklung? Handelt es sich um ein vorübergehendes Phänomen – oder stehen wir am Beginn einer weltweiten Inflation? Was für Folgen könnte diese haben, auch in der Schweiz? Und: Was hat Geldpolitik eigentlich mit Psychologie zu tun? Antworten gibt es von Tamedia-Chefökonom Markus Diem Meier in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

