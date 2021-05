Staatssekretärin Livia Leu in Brüssel

Die EU-Kommission bestätigt, dass Staatssekretärin Livia Leu in Brüssel ist, um EU-Chefunterhändlerin Stéphanie Riso über den Entscheid des Bundesrats beim Rahmenabkommen zu informieren. Ursprünglich wollte Bundespräsident Guy Parmelin Kommissionschefin Ursula von der Leyen per Telefon am Dienstag vorab ins Bild setzen. Von der Leyen habe gefragt, was der Anlass des Gesprächs sei, doch die Schweizer Seite habe dazu nichts sagen wollen, so EU-Kreise. Die Kommissionspräsident war am Dienstag noch mit dem EU-Gipfel absorbiert. Das Gespräch sei darauf nicht zustande gekommen. Deshalb sei Leu dann persönlich nach Brüssel gereist.