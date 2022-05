Life&Style: Was macht schön? – Erkenntnisse aus der Beauty-Welt Gute Gene und teure Tinkturen helfen von aussen – doch ohne die innere Zufriedenheit lässt sich wahre Schönheit wohl kaum finden: Ganz dieser Devise folgend, tauchen wir ein in unseren neuen Beauty-Blog. Katrin Roth

Ein konsequentes Nikotin-Embargo sowie ein möglichst tiefer Stresspegel haben mindestens so viel Einfluss auf das Äussere eines Menschen wie Beauty-Produkte. Foto: FEM

Heute ist es also so weit: «Abgabe des ersten Textes für den neuen Beauty-Blog bei der BaZ» habe ich zur Erinnerung in meine Agenda geschrieben. Obwohl es das eigentlich nicht braucht, da im Grunde vom Konzept über die Fotos bis hin zu den Einsatzplänen dieser neuen Rubrik schon lange alles steht. Was nun aber noch fehlt, ist ein gutes Thema zum Einstieg, der möglichst originell, lustig und interessant sein sollte, weil es bekanntlich keine zweite Chance für den ersten Eindruck gibt.