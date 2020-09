Markus Somm am Swiss Media Forum in Luzern, September 2018.

Dass wir heute vermehrt über grosse Erbschaften und Vermögen reden, hat viel mit dem französischen Ökonomen Thomas Piketty und dessen Weltbestseller «Das Kapital im 21. Jahrhundert» zu tun. Was halten Sie von ihm?

Piketty ist ein Marxist. Ich habe Karl Marx seinerzeit ebenso gerne gelesen, aber wie Marxisten halt so sind: intellektuell anregend, aber empirisch äusserst schwach. Pikettys Kernaussage ist, dass wir in Oligarchien lebten. Dass keine soziale Mobilität mehr möglich sei. Und das stimmt ja offensichtlich nicht, für uns in der Schweiz ganz besonders nicht. Auch wer nichts erbt, kann es bei uns nach oben schaffen. Wo Piketty allerdings einen Punkt hat: Wer reich geboren wurde, muss sich in der Schweiz schon sehr ungeschickt verhalten, damit er arm stirbt.