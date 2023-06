Quiz: Kunst der Art Basel vs. KI – Erkennen Sie das echte Ausstellungsstück? Die BaZ hat mit künstlicher Intelligenz Bilder erschaffen und unter die Werke von echten Künstlern gemischt. Testen Sie hier Ihren Kunstverstand – oder Ihr Bauchgefühl. Dina Sambar Raphaela Portmann

Ob dieses Bild mit dem Titel «The Future Emperors» mit einem Pinsel oder mit Worten erstellt wurde, erfahren Sie in unserem Quiz. Foto: PD

Am Donnerstag beginnt die Art Basel für das breite Publikum. Galerien aus 36 Ländern werden Hunderte Kunstwerke ausstellen. Fünf dieser Werke werden Sie in unserem Quiz wiederfinden. Die «Basler Zeitung» hat diese echten Werke in Worte gefasst und künstliche Intelligenz mit den Beschreibungen gefüttert. Im Quiz finden Sie jeweils das echte Kunstwerk und zwei KI-Variationen. Klicken Sie jenes Bild an, das für Sie echte Kunst ist, und Sie erfahren, ob Sie richtigliegen.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos Raphaela Portmann ist Mitarbeiterin des lokalen Ressorts «Gesellschaft und Kultur». Zudem organisiert sie den zweiwöchentlichen BaZ-Podcast «Los emol». Mehr Infos

