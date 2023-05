«Das Mädchen kommt ganz gross heraus»: Grace Bumbry (4.1.1937 – 7.5.2023). Foto: Keystone

Als ich erstmals von Grace Bumbry hörte, war ich elf. Und sie nur zehn Jahre älter.

Meine Eltern kamen total aufgelöst vom Stadttheater (hiess damals so) nach Hause: «Ach Bub – die musst du einfach sehen!», so der Vater. «… vor allem HÖREN. Ihre Stimme geht dir durch Mark und Bein!», so die Mutter.

Die beiden hatten die junge dunkelhäutige Sängerin aus Missouri beim allerersten Bühnendebüt erlebt. Ihre «Carmen» riss die Menschen vom Hocker. Und auch meine Alten waren hin wie weg – Vater aus optischer, Mutter aus künstlerischer Sicht. Beide waren sich einig: «Das Mädchen kommt ganz gross heraus!»

Paul Burkhalter war bei Bumbrys Debüt dabei. Der Fernsehmoderator und spätere Direktor des Casino-Theaters erzählte immer wieder: «Ich war ein kleiner Wicht im Bubenchor. Aber Grace Bumbry war einfach wunderbar zu uns Kindern – sie tollte mit allen herum. War selber auch fast noch ein Kind. Und der Riesenerfolg am Rheinknie konnte sie kein Gramm verändern – no Diva. Keine Allüren. Sie blieb mit ihrem wunderbaren Lachen auch nach den Vorstellungen für uns alle das schöne junge Mädchen mit dieser Zauberstimme.»

Schwarze Venus

Wie schon für Montserrat Caballé wurde Basel auch für Grace Bumbry das Brett zum Sprung in die Weltkarriere. Die Pariser Oper engagierte die junge Mezzosopranistin nach der Premiere auf der Stelle für die Rolle der Amneris in «Aida». Und Wieland Wagner verpflichtete sie ebenfalls nach ihrem «Carmen»-Debüt als Venus für die Bayreuther Festspiele 1961. Wagner tat dies natürlich nicht ohne Kalkül: Eine schwarze Venus (die erste in ihrem Fach) würde ein Riesenbeben auslösen – dazu noch mit einer Venusberg-Choreografie von Maurice Béjart.

Die Rechnung ging auf. Die Wagnerianer tobten. Und die schwarze Venus hatte den Weg frei zu ihrem Weltruhm.

Natürlich habe ich als «Operntante» die Karriere der wunderbaren «Mezzo-Stimme» verfolgt. An einem der legendären Nachtessen, die Oscarpreisträger Arthur Cohn jeweils im Palme d’Or an den Filmfestspielen von Cannes für Freunde und Filmstars gab, durfte ich mein Idol endlich näher kennen lernen. Grace schwärmte von der Zeit in Basel. Alles sei neu und aufregend gewesen. Und dass ihr Bühnendebüt gleich mit diesem Feuerwerk an Applaus und Erfolg gekrönt worden sei, so etwas werde eine Sängerin nie vergessen …

Läckerli zum Geburtstag

Vergessen werde sie auch nie die Grosszügigkeit des Couturiers Fred Spillmann. Sie habe Tag und Nacht geprobt und an ihrer Rolle gearbeitet. So sei nicht viel Zeit für anderes geblieben. Vom Erfolg und dem Rummel nach der Premiere sei sie so überrascht worden, dass für den Repräsentations-Rummel, der jetzt losgegangen sei, keine passende Garderobe da gewesen sei. Einfach nichts.

Spillmann – der ebenfalls in der Vorstellung war – habe sie dann an der Premierenfeier bei den Feldpauschs ganz einfach an der Hand genommen und sie in sein Atelier entführt: «Nimm, was dir gefällt. Dir steht alles …»

Ihr Lachen perlte durchs ganze Palme d’Or. Und sie strahlte: Noch heute trage sie Basel als «offen» und «grossherzig» im Herzen. Sie habe Freunde in der Stadt, die ihr immer zum Geburtstag die heissgeliebten Läckerli schicken würden …

Es war 1990, als ich Grace Bumbry wiederbegegnete. Cristina mit dem langen Fürstennamen von Sachsen-Coburg-Gotha und Braganza rief mich weniger fürstlich als total aufgelöst aus Verona an: «Ich bin erledigt. Mein Koch, diese irre Pfannen-Diva aus Madrid, hat das Handtuch geworfen. Er ist einfach verschwunden. Was soll ich tun? In vier Tagen haben wir 250 Gäste. Grace singt die Carmen in der Arena – Miguel hat die Bühnenbilder gemacht … wir laden auf dem Schloss in Negrar zur Premierenfeier.»

Dann holte sie tief Luft: «Wenn du Grace liebst, klemmst du dir jetzt deine Kiste unter den Hintern und blochst hierher …»

Ich klemmte. Innocent fuhr. Und wir stellten in 72 Stunden das Buffet für Grace Bumbry und Miguel Berrocal im schlosseigenen Amphitheater des spanischen Künstlers auf die Beine. Der Höhepunkt war, als Innocent, der als Oberkellner den Nachschub per Walkie-Talkie dirigierte, von Kunstsammler Hans-Heinrich Thyssen angesprochen wurde: «Hören Sie – wir geben Ende Monat in Madrid einen Empfang. Ich hätte gerne Ihr Catering engagiert …»

Zwei Tage später wurden wir an die Aufführung eingeladen. Und natürlich war ich bei ihrem Erscheinen enttäuscht: Diese ältere Frau war nicht mehr die quicklebendige, junge Carmen, die meinen Vater hatte beben lassen. Aber kaum war Grace auf der grossen Bühne, spürte man ihre unglaubliche Kraft, diese einzigartige Schönheit eines Menschen, der mit sich und seiner Kunst eins ist. Doch vor allem war da noch immer diese wunderbare warme Stimme, die ich nie vergessen werde.

Und die nun für immer verstummt ist.



