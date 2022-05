Neues Buch – Erinnerungen an ein unrühmliches Stück Schweizer Geschichte Die Fichenaffäre und das Auffliegen des «Schnüffelstaats» bewegten Ende 1989 die Gemüter. Der Basler Historiker Daniel Hagmann wirft in einem Buch einen kritischen Blick auf die Arbeit der Staatsschützer. Thomas Gubler

Bürger demonstrieren am 3. März 1990 an einer vom «Komitee gegen den Schnüffelstaat» organisierten Kundgebung gegen die Bespitzelung durch die Staatsschützer. Foto: Keystone

Es war schlicht unglaublich. Und manch einer glaubte sich in der DDR und nicht in der direktdemokratischen Schweiz. Da stiess doch Ende November 1989, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) des Bundesparlaments, welche die Affäre Kopp – die Hintergründe, die zum Rücktritt von FDP-Bundesrätin Elisabeth Kopp geführt hatten – untersuchen sollte, auf ein wahres politisches Schlangennest in Form von 900’000 Karteikarten (Fichen).

Diese hatte die Bundesanwaltschaft von etwa 1950 bis 1989 über Personen und Ereignisse akribisch angelegt. Wobei die Staatsschützer zunehmend vor dem Hintergrund eines blinden Antikommunismus und aus Angst vor linker Unterwanderung der Schweiz agierten. Dass unter diesen Umständen nicht nur Sinnvolles, sondern auch Kraut und Rüben fichiert wurden, kann man sich leicht vorstellen.

Gut 32 Jahre später legt der Basler Historiker Daniel Hagmann ein Buch über die Fichenaffäre von anno dazumal vor unter dem Titel «Verdachtsmomente – Fichen und Dossiers aus dem Archiv des Staatsschutzes». Hagmann geht dabei von der Einsichtnahme in seine eigene Fiche im Jahr 1990 aus. Was ihn dabei auf die Palme brachte: Die Fiche enthielt nichts anderes, als dass er von seinen politischen Rechten Gebrauch gemacht hatte, Mitglied des Studentenrats war und in dieser Funktion eine Glosse in der Zeitschrift «Dementi» verfasst hatte. Also keine Spur von revolutionären Umtrieben. Und das war beileibe kein Einzelfall.

Eine Blütenlese

Was aber sollten diese Informationen? Wer waren die Informanten? Und warum hatte man gerade ihn fichiert, der doch nichts von einem Staatsfeind hatte? Diese Fragen, die mit fortschreitender Lektüre beantwortet werden, beschäftigten Hagmann über Jahre – insbesondere über die Jahre, während denen er an «Verdachtsmomente» arbeitete.

Entstanden ist dabei ein Buch, das der Autor als «Lesebuch» beziehungsweise als «Blütenlesebuch» versteht. Als Historiker wollte er die Akten beziehungsweise die «Blüten» selbst erzählen lassen, egal, ob es sich dabei um Orchideen oder um Gänseblümchen handelte. Wobei es dem Leser überlassen bleibt, welcher Gattung er die jeweilige Fiche zuordnet.

52 Fichen und sieben Dossiers (Ansammlung von Dokumenten zu einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Organisation) geben Einblick in die Art und Weise, wie die Bundespolizei und ihre kantonalen Aussenstellen damals Informationen anhäuften. Da wird beispielsweise 1952 über ein Ehepaar festgehalten, dass dieses als kommunistisch infiltriert angesehen werden dürfte. «R. B. und ihr Gatte sind konfessionslos, was eventuell auch auf eine kommunistische Gesinnung hinweisen könnte.»

Jürg Pulver, der Beauftragte für das Einsichtsverfahren bei Basler Staatsschutz-Akten, gibt am 29. Dezember 1992 einen Einblick in Fichen, die auch im Kanton Basel-Stadt fleissig angelegt worden waren. Foto: Keystone

Nicht selten trugen die Informationen aber mehr zur Verwirrung als zur Aufklärung bei. Und vor Sippenhaft – Vater links, dann sicher auch der Sohn – schreckten die Staatsschützer schon gar nicht zurück. Alles in allem werden diejenigen bestätigt, die damals den Grossteil der Informationen als schlicht unbrauchbar bezeichneten.

Lesenswert auch das Dossier über den Basler Künstler Kurt Fahrner: Für ihn war Kunst per se politisch. Entsprechend führte er seinen Kampf zunehmend mit künstlerischen Mitteln. Doch damit kamen die Staatsschützer nur schwer zurecht. «Für die Polizeibehörden blieb Fahrner ein Politaktivist, und sein künstlerisches Schaffen war für sie nur ein zusätzliches Verdachtsmoment», schreibt Daniel Hagmann. Sein Dossier bezieht sich denn auch vorwiegend auf eine nächtliche Fassadenaktion gegen die Inhaftierung des Basler Kommunisten Emil Arnold.

Mit sich selbst beschäftigt

Wer seine Erinnerungen an den Fichenstaat auffrischen will, liegt bei Daniel Hagmanns «Verdachtsmomente» goldrichtig. Aber auch Leserinnen und Leser mit jüngeren Jahrgängen, die wissen wollen, wie es «damals» wirklich war, kommen auf ihre Rechnung. Mit dem zeitlichen Abstand von gut 30 Jahren stehen die Tatsachen im Vordergrund, wogegen die Empörung mittlerweile doch erheblich nachgelassen hat.

Für die sachgerechte historische Einordnung sorgt schliesslich die Einschätzung von Brigitte Studer, der in Basel geborenen emeritierten Professorin für neuste allgemeine Geschichte an der Universität Bern. Ihr Fazit über die Befindlichkeit der Schweiz im Jahr 1989/90: «Während im Osten das Regime des Kommunismus zusammenbrach, war die Schweiz in erster Linie mit sich selbst beschäftigt.»

Und wer wissen will, wie die Stimmung damals im Lande war, als die Fichenaffäre aufflog, erfährt es aus dem originellen Gespräch zweier prominenter Basler Zeitgenossen: Alt-SP-Ständerätin Anita Fetz und Alt-Staatsschreiber Robert Heuss.

