Terrie Odabi kommt nach Basel – «Erinnern wir uns daran, woher der Blues kommt» Die schwarze Blues- und Soulsängerin tritt im Rahmen des Festivals «Groove Now» auf. Ihr zweites Konzert im -tis steht unter dem Motto «Eine Hommage an die grossen Frauen des Blues». Markus Wüest

Terrie Odabi kommt von Oakland – vis-à-vis von San Francisco – nach Basel, um den Blues zu singen. Foto: Erik Kabik

Am 8. Juni wird Terrie Odabi zum ersten Mal in Basel zu hören sein. Die Amerikanerin aus Oakland, Kalifornien, tritt im Rahmen der Groove Now Blues Weeks zuerst mit den Northwestern All-Stars auf (8. Juni) und am folgenden Abend im Rahmen von «A Tribute to the Great Women of Blues» an der Seite von Lisa Mann, die aus West Virginia stammt, aber in Portland, Oregon, lebt. Unterstützt werden sie von Ben Rice an der Gitarre und Jimi Bott am Schlagzeug.