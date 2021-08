17 Songs von Basler Promis – Erik Julliard Der Gründer des international ausstrahlenden Basel Tattoo hat Musikstücke ausgewählt, von denen seine Freunde sagen: «Wow, das ist unglaublich ...» Dominik Heitz

Erik Julliard und im Hintergrund «sein» Basel Tattoo. Foto: Patrick Straub

Wenn er Musik höre, gebe es zwei Varianten, schreibt Erik Julliard, Gründer und Produzent des Basel Tattoo bei der Kaserne: Entweder es sei für ihn Hintergrundmusik (Auto fahren, zu Hause sein, kochen etc.) «oder sonst höre ich aktiv rein. Das heisst, ich wähle eine besondere Playlist von Songs. Diese haben alle einen gemeinsamen Nenner: Sie bewegen in mir etwas.» Die Songs können laut Julliard traurig oder fröhlich sein, «aber auch fein oder dann sogar episch». Die folgende Liste, die er uns zugeschickt hat, enthält eine Auswahl solcher Lieder. Und Julliard kommentiert das so: «Nicht nur ich, sondern auch meine Freunde, die dann die Songs mit mir hören, denken dann auch immer: Wow, das ist unglaublich …»

Weiter nach der Werbung