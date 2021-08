Groove Now Blues Festival Basel 2021 - «Eric Clapton hat uns Musiker weggeschnappt»

Vom 2. bis 24. September bringt Groove Now viele internationale Blues-Musikerinnen und -Musiker ins Atlantis. Für Patrick Kaiser, den Präsidenten und musikalischen Leiter des Vereins, ist 2021 nichts mehr so, wie es einmal war.

Groove Now Blues Festival Basel 2021

Herr Kaiser, auf welche der Konzerte in Ihrem Festivalprogramm freuen Sie sich am meisten?

Da fragen Sie den Falschen. Schliesslich buche ich ausschliesslich Künstlerinnen und Künstler, die ich zu den interessantesten der Welt zähle. In diesem Jahr präsentiert Groove Now mit Lindsay Beaver, Danielle Nicole, Lisa Leuschner Andersen und Sue Foley einige der derzeit besten Blues-Frauen. Sie gehören sicher zu den Highlights in unserem Programm.