Forschung zu Vasektomien – Erhöhtes Risiko für Prostatakrebs bei sterilisierten Männern? Die Vasektomie gehört in der Schweiz zu den häufigsten Verhütungsmethoden. Nun macht eine neue Untersuchung hellhörig. Ein Schweizer Spezialist ordnet ein. Stefan Aerni

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Ob die Vasektomie dabei eine Rolle spielt, ist noch unklar: Mann bei einer MRT-Untersuchung. Foto: Getty

Hierzulande lassen sich jedes Jahr etwa 7000 Männer sterilisieren. Und so geht man davon aus, dass in der Schweiz rund 15 Prozent der über 18-Jährigen unterbunden sind, wie der Volksmund sagt – ein Spitzenwert im internationalen Vergleich. In Deutschland sind es zum Beispiel nur 3 Prozent.