Erhalten Sie einen Einblick in moderne Kunstschätze

Das von der Laurenz-Stiftung betriebene Schaulager vereint das Lagern, Erforschen und Präsentieren von moderner und zeitgenössischer Kunst. Hier wird die vielfältige und stetig wachsende Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung aufbewahrt. In unregelmässigen Abständen organisiert das Schaulager umfassende Ausstellungen zu international bekannten zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern.

Der Bestand der 1933 im Andenken an Emanuel Hoffmann gegründeten Stiftung umfasst Malerei, Skulptur, Fotografie, Video und Film sowie komplexe multimediale Installationen. Die Werke der über 160 in der Sammlung vertretenen Künstlerinnen und Künstler werden im Schaulager aufbewahrt, wenn sie nicht in Wechselausstellungen oder in Sammlungspräsentationen des Kunstmuseums Basel oder andernorts zu sehen sind. Die Objekte sind in den Lagerräumen installiert und aufgehängt und nicht wie in einem traditionellen Depot demontiert und in Kisten verpackt. Auf diese Weise kann der Zustand der Kunstwerke permanent beobachtet und überprüft werden. Diese sichtbare Lagerung bietet die Grundlage für viele Forschungsprojekte, die vom Schaulager initiiert und häufig auch in Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Institutionen realisiert werden.

Aus der Dokumentation und Pflege des Sammlungsbestands ist jüngst eine auf der Website des Schaulagers veröffentlichte Präsentation zum Restaurierungs- und Forschungsprojekt von Jean Tinguelys Méta-Harmonie II (1979) hervorgegangen. Das vielfältige, interaktive Programm mit zahlreichen Interviews und Fotografien bietet nicht nur einem Fachpublikum interessante Einsichten in ein spannendes Fallbeispiel zur Restaurierung von zeitgenössischer Kunst. Einzelne Schritte der Restaurierung dieser komplexen kinetischen Skulptur sind in ansprechenden Kurzfilmen präsentiert und werden von den Restauratorinnen und Restauratoren des Werks kommentiert. Méta-Harmonie II ist als Dauerleihgabe im Museum Tinguely installiert, wo die Präsentation auch auf einem Touchscreen zur Verfügung steht.

Mit 6 DAYS OPEN STORAGE öffnet das Schaulager dieses Jahr während der Art Basel ausnahmsweise für sechs Tage einem erweiterten Publikum die Türen zu einigen Lagerräumen - üblicherweise sind die Depots nur für Fachbesuche innerhalb der wissenschaftlichen Forschung und Vermittlung zugänglich. Jetzt besteht die einmalige Gelegenheit, das einzigartige Konzept des Schaulagers kennen zu lernen und ausgewählte Werke der Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung zu entdecken.

Besucherinnen und Besucher können vom 11. bis 16. Juni zwischen 11 und 18 Uhr einfach vorbeikommen oder, um Wartezeiten zu vermeiden, sich vorher via Website anmelden.