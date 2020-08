FCB vor dem Luzern-Spiel – Erhält Oberlin eine Chance? Seit kurzem ist Dimitri Oberlin wieder zurück beim FC Basel. Der Offensivspieler dürfte im letzten Liga-Spiel gegen Luzern wieder einmal in der Startformation stehen. Dominic Willimann

Dimitri Oberlin durfte am Freitag in Thun ein paar Minuten sein Können zeigen. Foto: Claudio de Capitari (Freshfoucs)

Seit seiner Rückkehr aus Belgien Anfang Juli ist Dimitri Oberlin beim FC Basel nicht über die Reservistenrolle hinausgekommen, was aber auch an einer Verletzung lag. Das könnte sich am Montag gegen Luzern ändern. Trainer Marcel Koller hat angekündigt, dass diejenigen in dieser Heimpartie spielen werden, die bislang hinten anstehen mussten.

Für Oberlin wäre es nicht nur die erste Startelf-Nomination in Rotblau seit zwei Jahren. Sondern auch eine willkommene Gelegenheit, ein Empfehlungsschreiben für die Zukunft abzugeben. Der Offensivspieler, der mit seinem sehenswerten Tor in der Champions League 2017 gegen Benfica Lissabon sein Potenzial angedeutet hatte, besitzt am Rheinknie noch einen Kontrakt bis Sommer 2022. Deshalb wird der 22-Jährige die Ambition haben, künftig im St.-Jakob-Park eine tragende Rolle zu spielen. (dw)