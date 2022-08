Mein Schwingfest – Erfolgreiche Frauen schwärmen für die rohe Kraft Wie sexy sind Schwinger? Auf der Suche nach Antworten. Nina Jecker

Fotoshooting für den Schwingerkalender 2014 in einer Giesserei mit dem Berner Schwinger Christian Stucki. Foto: Thomas Peter

Zwei Männer treten einander gegenüber, kurz darauf liegt einer auf dem Rücken. Ein bisschen Sägemehl und Staub hängen noch in der Luft. In der Tierwelt würde der Unterlegene jetzt abhauen, während sich der Sieger daran macht, mit dem anwesenden Weibchen Nachwuchs zu zeugen. Das Ziel der Evolution ist klar: Der körperlich Überlegene hat die besseren Gene, er soll sie weitergeben können.

Und bei den Menschen? Welchen Stellenwert hat bei Frauen die physische Kraft potenzieller Partner? Die Marketingmaschinerie rund um den Schwingsport gibt Gas, um die Sportler sexy in Szene zu setzen und damit zu begehrten Werbeträgern zu machen. Im Schwinger-Kalender posieren sie mit nacktem Oberkörper und grimmigem Blick, gerne heben sie dabei auch schwere Gegenstände in die Luft, damit man ihre Kraft erahnen kann. Auch der beliebte Schwingerkönig Kilian Wenger zeigte sich auf Bildern oben ohne mit schweren Eisenhanteln in beiden Händen. Gross, stark, maskulin.

Die Vorteile grosser Männer

Was die Evolution schon lange weiss, bestätigt auch die Wissenschaft. Zahlreiche Studien bescheinigen starken und fitten Männern mehr Erfolg bei Frauen. Ihre körperliche Durchsetzungsfähigkeit und ein damit verbundener höherer sozialer Rang vermitteln Frauen das Gefühl, sie seien mit einem derartigen Partner sicherer gestellt. Auch die reine Körpergrösse spielt eine Rolle, beim Schwingen wie beim Lieben. 2020 haben polnische Wissenschaftler herausgefunden, dass grosse Männer zwar nicht grundsätzlich mehr Testosteron aufweisen, das männliche Sexualhormon aber bei körperlicher Betätigung bei ihnen viel stärker ansteigt als bei kleineren Geschlechtsgenossen.

Und die Frauen? Die schämen sich ein bisschen dafür, dass sie auf so simple Signale wie Kraft und Grösse anspringen. Angesichts der ganzen Kämpfe um Gleichstellung erscheint es ein bisschen als Verrat, im Geheimen dann doch wieder Muskelberge mit bösem Blick anzuhimmeln. Die Universität Brest hat knapp 100 Frauen gefragt, wie attraktiv sie Männer finden, die andere in einer körperlichen Auseinandersetzung besiegen können. Das Ergebnis: Je selbstständiger und erfolgreicher die Teilnehmerinnen waren, desto begehrenswerter fanden sie die männliche Kraft.

Trotzdem wollen nicht alle gleich einen Schwinger heiraten. Weitere Befragungen zeigten, dass die Attraktivität des Siegers vor allem sexueller und eher kurzer Natur zu sein scheint und bei der Partnerwahl für längere Beziehungen viele weitere Faktoren mit reinspielen.

Schwinger als reine Sexsymbole also? Am Wochenende können wir uns selbst ein Bild machen, wenn die «Bösen» sich wieder im Sägemehl wälzen – bis er feststeht: der Stärkste.

