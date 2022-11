Berufliche Vorsorge – Erfolg für Maya Graf im Ständerat Der fixe Koordinationsabzug für die Berechnung des Rentenanspruchs fällt. SDA/td

Die Baselbieterin Maya Graf (links stehend) hat sich im Ständerat erfolgreich für das neue Modell eingesetzt. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Der Ständerat hat am Dienstag bei der Reform der beruflichen Vorsorge (BVG) erste Pflöcke eingeschlagen und sich wie die Kommissionsmehrheit für das von Maya Graf (Grüne, BL) vorgeschlagene neue Modell entschieden, das Kleinverdiener und Mehrfachbeschäftigte – vor allem Frauen – besserstellt. Neu sollen im obligatorischen Teil des BVG 15 Prozent des AHV-pflichtigen Lohnes als Koordinationsabzug berechnet werden. Dieser Betrag wird in der zweiten Säule vom massgebenden Bruttojahreslohn abgezogen. Heute liegt dieser Abzug fix bei knapp 25’100 Franken, was dazu führt, dass Arbeitnehmende mit tiefen Löhnen keine Rente fürs Alter ansparen können.

Die Kosten würden bei diesem Modell zu stark steigen, warnte Bundesrat Alain Berset vergeblich. Maya Graf hielt entgegen, es gelte, den Systemfehler des hohen fixen Koordinationsabzugs zu korrigieren. Alle hätten mit der vorgeschlagenen Lösung eine gleich gute Versicherung, egal, wie hoch das Einkommen sei. Die höheren Lohnabzüge seien deshalb «vertretbar». Noch keinen Entscheid hat der Ständerat zur Kompensation der Zinssatzsenkung für die Übergangsgenerationen gefällt. Bei ihr soll die Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 Prozent aufgefangen werden.

