Malaysia – Erdrutsch erfasst Campingplatz – viele Opfer befürchtet Mindestens zwei Tote sind von den Rettungskräften bereits geborgen worden – nach Angaben von vor Ort eine Frau und ein Kind. Der Unglücksort liegt nicht weit von einer beliebten Touristendestination entfernt.

Die Rettungskräfte suchen am Unglücksort nach Vermissten. keystone-sda.ch

Bei einem Erdrutsch in Malaysia könnten Dutzende Menschen verschüttet worden sein. Mindestens zwei Menschen starben, von 51 weiteren wurde vermutet, dass sie unter den Erdmassen begraben waren, wie Feuerwehr und Rettungsdienste mitteilten. Insgesamt 79 Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagmorgen (Ortszeit) auf dem Campingplatz an einem Bio-Bauernhof in Batang Kali, rund 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, befunden, hiess es.

Eine Frau und ein Kind seien tot gefunden worden, sagte ein Feuerwehrvertreter der Nachrichtenagentur AP. Mindestens drei weitere Menschen seien verletzt worden, nach 51 Vermissten werde gesucht – und 23 weitere seien gerettet worden.

Einige Verschüttete konnten gerettet werden. keystone-sda.ch

Das Gelände befindet sich nicht weit vom Genting Higlands Hill Resort, einem beliebten Ziel von Touristen mit Themenparks und dem einzigen Kasino des Landes. Der Campingplatz, auf dem Besucher entweder ihre eigenen Zelte aufstellen oder sich welche ausleihen können, ist besonders bei Einheimischen beliebt.

Der Leiter der Feuerwehr- und Rettungsdienstbehörde im Bundesstaat Selangor, Norazam Khamis, wurde von der Nachrichtenagentur Bernama damit zitiert, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr eine halbe Stunde nach einem Notruf vor Ort eintrafen. Es wurden Bilder veröffentlicht, die die Rettungskräfte mit Taschenlampen beim Durchkämmen des Erdreichs und von Schutt zeigten. Bernama veröffentlichte ein Video, das einige Familien mit Kindern zeigte, die gerettet wurden und an einer nahe gelegenen Polizeistation Unterschlupf fanden.

