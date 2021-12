Vorwurf des Terrorismus – Erdogan greift Istanbuler Stadtverwaltung an Der türkische Präsident und sein Innenminister werfen der von der Oppositionspartei CHP geführten Behörden vor, Hunderte Terroristen zu beschäftigen. Istanbuls Bürgermeister deutet dies als gezieltes Ablenkungsmanöver.

Holt gegen die Behörden Istanbuls die Terror-Keule raus: Recep Tayyip Erdogan. Foto: Burhan Ozbilici (AP/dpa)

Am Sonntag hatte das von der islamisch-konservativen AKP geführte Innenministerium via Twitter bekanntgegeben, eine Sonderüberprüfung der mehr als 550 Beschäftigten der Istanbuler Stadtverwaltung (IBB) eingeleitet zu haben. Kurz zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gesagt, die von der Oppositionspartei CHP geführte IBB habe Leute eingestellt, von denen manche «Verbindungen zu einer Terrororganisation haben».

Am Montag sagte Innenminister Süleyman Soylu: «Wir bekämpfen den Terror in den Bergen. Sollen wir den in der Stadt etwa nicht bekämpfen?» Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu von der kemalistischen Partei CHP verurteilte die Vorgehensweise des Innenministeriums am Montag scharf; Soylus Handeln sei von Eigeninteresse getrieben. Der Minister wolle sich vor Erdogan beweisen und von den wirtschaftlichen Problemen ablenken.

Innenminister Süleyman Soylu, dem Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt werden (siehe Info-Box). Foto: Keystone

Mafiaboss bringt Erdogan-Regierung in Bredouille Abo Politkrimi in der Türkei «Wir werden auf Augenhöhe sprechen, grosser Bruder» Imamoglu hatte 2019 die Bürgermeisterwahl knapp gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Binali Yildirim (AKP) gewonnen. Die Wahlkommission annullierte das Ergebnis jedoch auf Antrag der AKP und liess die Wahl wiederholen – Imamoglu gewann erneut. Die CHP ist die grösste Oppositionspartei im Parlament. Imamoglu gilt als möglicher Herausforderer Erdogans bei der für 2023 geplanten Präsidentenwahl.

Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Foto: Keystone

