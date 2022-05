Raffinerien erhöhen Marge – Erdölmultis machen Profit auf Kosten der Autofahrer BP, Shell, Vitol und Co. schlagen für die Herstellung von Benzin viel mehr auf als früher. Das verteuert die Preise an der Tankstelle deutlich. Philipp Felber-Eisele

Deutlich erhöhte Margen der Raffinerien treiben die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe. Foto: Moritz Hager

Wegen des Ölembargos der EU steigt der Preis für Rohöl derzeit stark an. Das dürfte sich bald in den Benzinpreisen niederschlagen.

Doch schon in den vergangenen Wochen wurde das Tanken teurer als zuvor und dies, obwohl der Rohölpreis nicht stieg, sondern – abgesehen von einigem Auf und Ab – mehr oder weniger stabil war.

Was steckt dahinter? Der Hauptgrund ist, dass eine alte Gewissheit nicht mehr gilt. Diese lautete bisher, dass der Rohölpreis sich im Benzin- und Dieselpreis an der Zapfsäule abbildet. Ging er rauf, stiegen die Preise an der Zapfsäule, ging er runter, sanken die Preise – wenn auch meist nicht so schnell, wie sie gestiegen waren.

Seit Anfang Jahr ist die Marge steil angestiegen

Doch nun haben die grossen Erdölfirmen wie BP, Shell, Exxon Mobile, Total und Vitol dieser Gewissheit ein Ende gesetzt – und machen ordentlich Kasse.

Derzeit ist etwas anders: Normalerweise liegt die Marge der Raffinerien, die Rohöl zu Benzin und Diesel verarbeiten, bei 10 bis 20 Dollar pro Fass Rohöl. Das heisst, wenn man 100 Dollar für ein Fass zahlt, kostet die gleiche Menge Benzin 110 bis 120 Dollar.

Doch seit Anfang Jahr ist die Marge der Raffinerien steil angestiegen. Derzeit liegt sie bei 40 bis 50 Dollar pro Fass oder gar noch höher. Das zeigen übereinstimmende Zahlen der Agenturen Bloomberg und Thomson Reuters. Ramon Werner von der Oelpool AG, die in der Schweiz Tankstellen von BP, Ruedi Rüssel und Miniprix betreibt, bestätigt dies.

Die Kapazitäten der europäischen Raffinerien wurden in den vergangenen Jahren verringert: Ein Mitarbeiter der Duna-Raffinerie südlich der ungarischen Hauptstadt Budapest. Foto: AFP

Umgerechnet heisst das pro Liter Benzin, dass der Aufschlag statt 6 bis 12 Rappen neu 25 bis 30 Rappen beträgt. Entsprechend teurer ist das Benzin an der Zapfsäule. Tankstellenbetreiber wie Ramon Werner haben davon nichts – ihre Marge steigt nicht, nur jene der Raffineriebetreiber.

Diese schlagen Profit aus einem von ihnen selbst verursachten Engpass: Sie haben in den vergangenen Jahren Raffinerien geschlossen oder deren Kapazität heruntergefahren. Der Grund: Sie gingen davon aus, dass künftig in Europa weniger Benzin und Diesel gebraucht wird, weil Elektroautos wichtiger werden. Wegen der Corona-Pandemie drosselten sie die Produktion zusätzlich – und es dauert, diese wieder hochzufahren.

Derzeit gibt es jedoch eine erhöhte Nachfrage für Benzin. Die Erdölmultis profitieren davon. «Die Raffinerien machen derzeit einen grossen Profit», sagt Ramon Werner von der Oelpool AG. In Erwartung des kommenden Ölembargos gegen Russland erhöhten sie ihre Margen im April und Mai laufend. «Das Ölembargo bringt eine Unsicherheit ins Geschäft, was die Margen ansteigen lässt», sagt Werner.

Marge bringt Milliarden

Hinter den Raffinerien in Europa stehen zum Teil bekannte Ölhändler wie Shell, Vitol und Exxon Mobile. Vitol ist Aktionärin der Firma Varo Energy, welche die einzige verbliebene Schweizer Raffinerie in Cressier NE betreibt. Dort wird rund ein Viertel des Sprits der Schweiz raffiniert. Der Rest wird importiert. Weder Vitol noch Varo Energy äussern sich zu den erhöhten Margen.

Sanktionen gegen Russland Öl-Embargo steht – Preise ziehen deutlich an Eine Studie, welche Greenpeace in Auftrag gegeben hat, kommt ebenfalls zum Schluss: Die Erdölfirmen machen erheblich mehr Geld als vor dem Krieg. In der Studie wurde untersucht, wie sich die Preissituation zu Beginn des Krieges entwickelte. Die Preise für die raffinierten Produkte sind stärker gestiegen als der Rohölpreis. Die Studie geht von Milliarden an Euro aus, welche die Erdölfirmen mehr verdienen. Mehrwertsteuer als Preistreiber Neben der Raffineriemarge sind noch andere Faktoren mitverantwortlich für den Preis von Benzin und Diesel. Da gibt es die Transportkosten. Wegen des tiefen Wasserstandes können die Schiffe auf dem Rhein zurzeit weniger laden. Dadurch steigen die Transportpreise – allerdings fällt die Erhöhung pro Liter Benzin momentan kaum ins Gewicht. Dazu kommt der Transport in der Schweiz selbst. Steigen die Dieselpreise, steigen gleichzeitig die Transportkosten.

Zudem treibt die Mehrwertsteuer den Preis. Ein Beispiel: Als ein Liter Benzin ohne Mehrwertsteuer 1.50 Franken kostete, betrug die Abgabe für die Mehrwertsteuer etwas unter 12 Rappen. Der Endpreis lag demnach bei 1.62 Franken.

Kostet nun Benzin ohne Mehrwertsteuer zum Beispiel 2.10 Franken, erhöht sich automatisch die Abgabe an den Staat auf 16 Rappen. Für die gleiche Menge Benzin erhält der Staat also 4 Rappen mehr von den Autofahrern.

Abo Zwei Vorschläge So will die SVP die Benzinpreise senken Kein Wunder, wird die Mehrwertsteuer von Politikern als Ansatzpunkt gesehen, um den Benzinpreis zu senken. In zwei Wochen diskutiert das Parlament zur Frage, ob und wie man den Benzinpreis senken will. Deutschland macht das ab dem 1. Juni; in Italien ist es seit Wochen Tatsache. Was die Sonderprofite der Erdölmultis anbelangt, gibt es in verschiedenen europäischen Ländern Überlegungen, eine Gewinnsteuer auf ausserordentliche Gewinne einzuführen, die der Krieg oder andere Krisen mit sich bringen. Dasselbe fordert Grünen-Präsident Balthasar Glättli für die Schweiz. Einen entsprechenden Vorstoss dazu wird er während der laufenden Session einreichen.

Philipp Felber-Eisele ist Wirtschaftsredaktor bei Tamedia. Er berichtet über Wirtschaftspolitik direkt aus Bundesbern. Der Germanist und Historiker ist seit 2019 bei Tamedia als Journalist tätig. Mehr Infos @felbereisele

Fehler gefunden?Jetzt melden.