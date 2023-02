Kraftwerk Birsfelden – Erdbebensicherheit wird erhöht Das Wehr wird gegen das Gleiten in Fliessrichtung gesichert. Daniel Aenishänslin

Wehrschwellen und Pfeiler des Birsfelder Kraftwerks werden verstärkt. Foto: Pino Covino

Die Stabilität des Stauwehrs Birsfelden wird verstärkt, um die Sicherheit auch während eines starken Erdbebens zu gewähren. Das Stauwehr genügt den heutigen gesetzlichen Anforderungen an die Erdbebensicherheit nicht mehr. In der ersten Hälfte der 1950er-Jahre erstellt, wird die Wehranlage nun mit Mikropfählen ergänzt. Das Wehr wird gesichert gegen das Gleiten in Fliessrichtung während eines starken Bebens, wie es sich im Abstand von 5´000 Jahren wiederholt. Um die Sicherheit zu erhöhen, werden Wehrschwellen und Pfeiler verstärkt.

Die Arbeiten können nur bei geringen oder keinen Wehrabflüssen ausgeführt werden. Die Termine sind somit stark vom Wasserabfluss im Rhein abhängig. Der Baustart für die Verstärkungsmassnahmen ist auf Anfang Mai geplant. Vom 14. März bis zum 30. April wird aus Rücksicht auf den Fischzug nicht gebohrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Dezember abgeschlossen.

Wehrbrücke

Grundsätzlich ist die Begehbarkeit der Wehrbrücke während der Bauarbeiten gewährleistet. Mit vereinzelten Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Kurzzeitige Sperrungen sind möglich. Umleitungen werden signalisiert und über die Schwarzwaldbrücke geführt.

